东盟各国领导与东盟青年及东盟商务咨询理事会进行对话

以“青年共创可持续未来：推动包容性发展与变革驱动力”为主题，东盟青年代表向各国领导人提出多项政策建议，体现出年轻一代在塑造地区未来中的渴望与责任感。



东盟青年代表还呼吁各成员国投资于包容性基础设施，加强公私合作，开展可持续发展目标相关的培训项目。东盟青年代表还强调，应推动文化交流项目与传统知识的保护，使其成为促进东盟理解、团结的桥梁。



越南政府总理范明政在会上建议东盟各国应聚焦五个重点方向：一是建设开放型教育体系；二是支持科技发展与数字化转型；三是推动创业创新；四是营造对话空间，倾听青年心声；五是鼓励青年参与环境保护与可持续发展事业。



政府总理范明政强调，越南承诺将与东盟同行，优先推动青年全面发展，把青年视为战略资源。范明政总理坚信，敢想、敢做、敢做先锋的青年一代将书写东盟光明的未来，为建设一个团结、可持续发展的东盟作出积极贡献。

越南政府总理范明政出席东盟领导人与东盟青年对话会。图自越通社

* 以“统一市场，共享繁荣”为主题的东盟商务咨询理事会（ASEAN-BAC）代表提出了若干优先重点方向，包括：加强区域内贸易与投资、提升经济互联互通、建设包容性和可持续发展的未来，以及打造一个具有数字韧性的东盟。



为了促进经济朝着纵深方向发展，范明政总理建议东盟各国政府和企业代表重振传统增长动力，有力推动新增长动能，尤其是在科技、创新和数字化转型领域；加强区域和全球供应链的互联互通，确保东盟经济的战略自主；发展高素质人力资源，以满足新时代劳动力市场的需求，基于“政府—企业—学校”三方协作机制加强合作。



越南政府总理强调，企业是东盟增长的核心动力，并重申越南政府致力于打造“制度通畅、基础设施联通、智能治理”的发展环境，与各成员国政府和企业一道，共同推动东盟发展成为一个充满活力、包容性、可持续发展的经济共同体，随时准备应对全球各种变化。（完）