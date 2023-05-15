东盟各国海军通过体育交流加强团结友谊

015“陈兴道”号舰官兵本着“费厄泼赖”（fairplay）的精神积极、热情地参加体育交流活动，给本地区各国朋友留下越南国家、人民和军队的美好印象。



比赛内容包括接力跑步赛、接力跳麻袋赛、接力障碍跑步赛、接力蜈蚣游戏和拔河赛。体育交流的各项友谊体育赛以游戏方式进行，带有高度团队精神，为水手们进入演习之前带来欢乐和兴奋的心情。

不侧重成绩，各赛队均全力以赴展现出灵敏、快捷、耐力，为观众带来精彩的竞技表演。



“在新加坡参加演习之后，我们经历一个长期的航程，所以像这样的体育活动不仅有助于增强水手们的体力，而且还丰富他们精神生活”，文莱海军KDB Daruttaqwa号舰的军官Jeremy Joint Riong Kenjiro中尉兴奋地分享到。Jeremy Joint Riong Kenjiro中尉高兴地表示：“我们返回家乡后，但心里仍怀着通过这些体育活动培育出的友谊，这是真好的！”。



在结束障碍跑步赛后，015“陈兴道”号舰的AK176炮手职业军人阮清波中尉迅速擦了擦额头上的汗水分享到：“我和队友刚完成接力跑步赛。该赛项需要具备综合技能，因为必须连续3次跨越障碍。越南队和泰国队已配合得非常投机，并全力以赴参加比赛”。

比赛的组织方式较为特殊，那就是两国的赛队将合为一个赛队。越南赛队和泰国赛队合成一个名为“Blue team-蓝色队”，共同穿上由组委会准备好的蓝色衣服。

越泰“联军”在蜈蚣赛项中表现出色。越泰各自2名共4名运动员一起将脚踩在两根长长的蜈蚣形木棒上，并快速机动到终点，4名接力运动员也很快地冲上终点，超越了马来西亚-印尼“联军”和新加坡 -文莱“联军”。在每一声一、二命令发出后，“Blue team”的4名运动员就将脚步以均匀的状态向前行走。若一个人没有配合得好，走得太快或太慢都会影响到整个团队的时间和比赛效果，因此，运动员之间要巧妙地配合。



泰国皇家海军HTMS Pattani号舰的水手、运动员Note称，他非常喜欢这次体育交流活动中东盟各国之间的友谊气氛。观众不分国家都为所有赛队热情地加油助威。



Jeremy Joint Riong Kenjiro中尉分享，这样混合赛队将带来更雄厚的力量，如同携手行动的东盟将铸就更为强大的东盟国家。

菲律宾东道国海军关于社区和特殊服务事务的负责人Victor Belmoro少校高兴地称道：“体育交流活动是我们介绍菲律宾文化的机会，因为这次比赛将包括带有东道国特色而运动员可能第一次体验的赛项。不同国家的运动员将合成一个赛队，并穿上同一个颜色的赛服参加比赛。这样就看不出国家之间的差异，赛场上只看到穿绿色、蓝色、白色和黄色赛服的赛队。每个赛队已克服语言的障碍，在每一场比赛中巧妙地配合，容易看出，无论比赛结果如何，每个运动员都很高兴”。



“你们都知道，团结是东盟共同体以及本地区其他国家的重要基础。体育就是一种简单的方式，一种简单的语言促进东盟各国之间的共识、相互了解和相互连接的”，Victor Belmoro少校强调。（完）