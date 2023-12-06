东盟各国与中国加强打击高科技犯罪和跨国犯罪的国际合作

题为“加强打击高科技犯罪和跨国犯罪的国际合作”的第十三届东盟成员国—中国总检察长会议于12月6日在首都河内举行。

会议为东盟各成员国和中国总检察长商讨深化双边和多边友好合作关系提供国际论坛。会上，参会代表分享各自国家预防和打击高科技犯罪方面的成功经验、面临的困难和挑战；就提升打击跨境高科技犯罪乃至跨国有组织犯罪工作质效提出合作方案等。

12月4日和5日，越南最高人民检察院检察长黎明智一行和各与会代表团举行了双边会晤。

在各场会晤上，黎明智透露，在本届会议上，各国代表围绕着“加强打击高科技犯罪和跨国犯罪的国际合作”主题开展深入讨论。当前，各种犯罪，特别是有组织犯罪、跨国犯罪、高科技犯罪持续增加成为全球的共同挑战。有效预防和打击各类违法犯罪不再是某一个国家的问题，而需要各国执法机构，包括各国检察院紧密协作配合。及时交换打击高科技犯罪和跨国犯罪的有效经验是世界各国司法体系共同关心的问题。

截至目前，东盟各成员国和中国检察院轮流成功召开12届会议。近20年来，会议成为区域内法律领域的重要多边国际合作论坛。此前，越南最高人民检察院于2009年11月在河内成功召开第六届东盟成员国—中国总检察长会议。（完）