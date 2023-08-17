东盟力争完成2023年经济优先事项的目标

越通社驻雅加达记者报道，第55届东盟经济部长会议（AEM-55）于8月17日至22日在印度尼西亚中爪哇省三宝垄市举行，包括19个会议和9项主要活动，讨论区域诸多重要问题。

AEM-55是2023年印尼担任东盟轮值主席国期间举行一系列AEM会议的最后一个会议。会议结果将在今年9月举行的第43届东盟峰会上提交东盟经济共同体理事会审议。

印尼贸易部长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan ）表示，会议聚焦三个以下主要目标：

第一个目标是实现2023年东盟轮值主席国印尼的各经济优先事项，例如签署《东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易协定》第二次修正案议定书、批准《东盟数字经济框架协议》相关文件、《东盟工业项目倡议》部长声明等文件。

第二个目标是加强东盟与对话伙伴和战略伙伴的合作，其中包括通过“2024~2025年东盟-欧盟贸易和投资工作计划”、批准《东盟-印度自由贸易协定》谈判相关文件等。

第三个目标是加强东盟企业与伙伴国家之间的合作。

据亚洲开发银行的统计数据显示，2022年东盟经济增长率达5.1%，预计2023年和2024年将分别达到4.6%和4.9%。

2022年，东盟贸易额达到3.8万亿美元，同比增长14.9%。中国仍是东盟主要贸易伙伴，中国与东盟双边贸易额达到7222亿美元，占地区贸易总额的18.8%，其次是美国（10.9%）和欧盟（7.7%）。

此外，2022年，东盟内部贸易占贸易总额的22.3%，高于2021年的21.3%。在投资方面，2022年流入东盟的资本总额达到2242亿美元，同比增长5.5%。（完）