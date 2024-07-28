东盟会议：第57届东盟外长会议及系列会议落下帷幕

东盟-美国外长会议对近期双方取得积极进展，尤其是2021-2025年阶段行动计划实施进度达98.4%，美国继续成为东盟最大投资来源国和第二大贸易伙伴表示欢迎。美国国务卿安东尼·布林肯强调，美国重视与东盟关系，将这视为美国印太的核心，同时承诺支持东盟的核心作用和东盟关于印太的观点。各国一致同意推动配合，应对共同挑战，推动致力于安全、繁荣、韧性和互联互通的合作，集中优先加强贸易、投资、能源、网络安全、卫生、环境和气候、科技合作、数字化转型、人工智能治理等领域的合作。



东盟与中日韩外长会议欢迎近期合作中取得喜人的进展，其中东盟与中日韩合作工作计划（2023-2027年阶段）在18年实施后达近50%。各国一致同意配合，深化现有领域的合作，尤其是贸易、投资、金融、打击跨国犯罪和各非传统安全挑战、旅游、科技、教育、民间交流等领域的合作，同时强调需巩固稳定地区金融机制，扩大创新、数字化转型、电动车、能源、绿色增长等领域的合作范围。



东亚峰会外长会议支持2024年东盟“互联互通和更富韧性”的主题，强调在世界和地区正见证快速和难预测变化的背景下，东亚峰会应继续发挥作为领导关于对和平、安全和繁荣产生影响的战略问题的论坛。各国一致同意续保持配合，有效开发东亚峰会的巨大合作潜力，强调有效开展《东亚峰会行动计划(2024—2028)》，集中东盟关注和东亚峰会伙伴具有优势的贸易、投资、数字化转型、绿色转型、应对气候变化等富有潜力领域。



在东盟地区论坛外长会议上，各国继续强调东盟地区论坛是地区就政治安全问题进行对话的重要论坛，一致同意需保持善意对话，推进树立互信和防御外交，提高论坛的运行效果，有效和及时应对在出现的挑战，包括非传统挑战和传统挑战。会议通过2024-2025年中期活动清单，共有30项活动，涉及应对气候变化、救灾、网络安全、海洋安全。其中，越南将联合举办一些活动，如实施1982年《联合国海洋法公约》和妇女、和平与安全议程（WPS）。



作为东盟地区论坛救灾工作中期小组成员之一，越南已同孟加拉国和斯里兰卡提出东盟地区论坛救灾工作计划（2024-2027年阶段）并获会议通过。会议还通过关于由中国、越柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和新加坡等国提议的东盟地区论坛关于加强渡轮服务安全的部长声明。



在各场会议上，各国代表集中讨论和阐述对东海、缅甸、中东、朝鲜半岛、俄乌冲突等共同关心的国际和地区问题的观点和立场。各国对实地上的复杂变化并其对和平、安全、稳定和发展产生影响表示担忧，表示支持东盟的均衡和客观解决方案表示支持，强调遵守国际法、实施自我克制、本着国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》和平解决各争端。



越南外交部副部长杜越雄在各会议上发表讲话时对由东盟引领的东盟十加一、东盟与中日韩、东亚峰会、东盟地区论坛继续发挥作用和优势，并取得许多重要成果表示欢迎。在当前复杂、难以预料的局势下，杜越雄建议各国继续支持东盟的核心作用，同东盟一道应对各共同挑战，推动对话、合作和树立互信，塑造开放、透明、包容性并基于规则的地区架构。关于具体合作领域，杜越雄建议为投资、贸易等领域创造更加便利的条件，充分有效利用各项自贸协定和地区其他贸易协定的效果，保持韧性和可持续性的供应链，优先加强互联互通、数字化转型、绿色增长、应对气候变化，缩小次区域合作与发展差距。



杜越雄强调了越南的一贯立场，建议各伙伴支持和尊重东盟关于东海问题的立场，以及东盟在把东海建设成为和平、稳定、合作与可持续发展的海域中做出的努力。他还强调了为高效、实质性、符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）的谈判创造便利环境的必要性，同时继续全面和有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）。



系列会议结束时，东盟外长已通过了第57届东盟外交部长会议联合公报，全面反映了东盟共同体构建进程、东盟在每个支柱上的合作、东盟对外关系、地区和国际问题等的讨论内容。老挝发表了东盟十加一、东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛外交部长会议的主席声明。（完）