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东盟与美国合作新视野
东盟-美国特别峰会是适值东盟-美国对话关系建立45周年之际召开的，在时隔5年，尤其是受新冠肺炎疫情影响2年之后，以面对面的形式举行。东盟是一个对美国现在和未来都具有重要影响力的地区。美国一直意识到这种关系的重要性，因为这两个经济体具有互补性。
经济交流、贸易和投资真正是双边关系中的“灯塔”。美国——世界第一大经济体目前是东盟第二大贸易伙伴和最大外商直接投资投资来源地，2020年双边贸易总额达3083亿美元，对东盟的外商直接投资总额达347亿美元。
这是一个重要的里程碑，体现了美国的坚定决心和努力，也是东盟和美国都高度重视、强有力承诺并希望推动合作的生动证明。由范明正总理率领的越南高级代表团出席东盟-美国特别峰会，无论是在讨论上还是在文件编制上都积极主动，为峰会的成功作出重要且负责任的贡献。政府总理出席了本次峰会框架内的所有活动并发表了讲话，就东盟与美国关系的重大发展方向和国际与地区形势发表了看法。
范明正总理特别强调了信任、责任及携手合作的话题。据此，越南政府领导人呼吁在信任和责任、团结、携手合作、管控分歧和尊重法律的基础上继续推进诚挚对话。越南再次重申东盟在东海问题上的原则立场；强调在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上和平解决所有争端和分歧；确保东海安全、航海与航空安全与自由，制定务实而有效的“东海行为准则”，为实现一个和平、稳定、合作及繁荣发展的世界作出贡献。
政府总理希望各大国、东盟的合作伙伴能够使关系走向稳定，以健康和负责任的方式竞争，同时本着透明、建设性、尊重东盟核心作用的精神为本地区做出贡献，与东盟充分协商，尊重国际法，有利于地区乃至和世界的和平、安全与稳定。总理还强调，包括东盟各国和美国在内的所有国家在确保东海——世界重要海上通道的和平、稳定、安全、航海与航空安全与自由方面上分享共同的重要性和利益。
范明正总理的这一信息赢得东道国和东盟领导人的热烈欢迎、高度评价和响应。美国还重申支持东盟在东海问题上的立场，欢迎东盟在该地区促进合作、对话和建立信任，并努力按照国际法和1982年《联合国海洋法公约》制定拥有效力和高效的“东海行为准则”。范明正总理还指出了当前各位领导人非常关心的问题，即需要恢复两年来因新冠肺炎疫情而“堵塞”的贸易和投资活动以及资本供应链。
总理大力重申，越南承诺为美国投资者和企业在越南成功兴业提供最有利的条件，从而扩大并与加深潜力巨大的东盟市场的联系。总理还强调了以下原则，即处理全球性问题必须有全球切入方式，任何一个国家，即使是一个强国，都不能靠一己之力解决这些重大挑战。这些信息赢得了政界人士、学者和舆论的高度评价。
在本次特别峰会上，东盟各国领导人首次与美国国会领导人、副总统、拜登总统政府的各位部长、美国大型企业和集团进行交流和会晤，这表明美国各界均高度重视、坚定承诺和大力支持发展同东盟关系。有机会见证了范明正总理的各项活动，我们意识到美国政界、商界和学者都重视并表现出将与东盟伙伴关系推向新高度的决心和强烈意愿。
在峰会框架内，范明正总理与东盟各国领导人共同出席了与美国工商界的会晤。这是一个重要的事件，就像一块“磁铁”，吸引了谷歌、高通、雅培、AES、雪佛龙、GE、波音等许多美国领先公司代表前来出席。美国商务部长吉娜·雷蒙多和美国贸易代表戴琪在坐，展示了美国商界对东盟的特殊关注。
美国驻越南前大使、美国-东盟商业委员会主席特德·奥修斯—对越南和东盟非常了解的人强调，无论现在还是未来，东盟对美国都有非常重要的影响。两个经济体互补性强，过去一段时间已共同合作开展了许多行之有效的合作倡议。他表示，希望东盟各国领导人和美国一流企业有共同的愿景和关注，共同寻找促进各国经济可持续发展的方向，增强抵御冲击的能力。
美国商务部长吉娜·雷蒙多重申，乔·拜登总统和美国政府一向将东盟视为美国最重要与核心的伙伴之一。未来，双方的合作重点应放在解决供应链中断问题、增强应对气候变化能力和清洁能源等方面。美国和东盟将加强工业合作，特别是在清洁技术、温室气体减排和脱碳方面。美国承诺继续深化与东盟的合作关系，并将其视为本地区发展与繁荣的重点之一。
由于会议日程十分密集，范明正总理仍安排时间会见美国政府、大型企业领导，学者和部分东盟国家领导人，从而加强越南与美国、大国际组织的关系以及
加强东盟内部的团结。尤其是范明正总理在美国战略与国际研究中心发表演讲，传达了国际合作中的真诚、信任和责任感，在美国政界、学界和舆论中引起强烈反响，即解决问题时，无论大国或小国、富国或穷国，必须携手合作，重申越南站在正义、公道及国际法一边。
东盟-美国特别峰会取得圆满成功，发表了《东盟-美国联合愿景声明》，东盟和美国领导人在声明中就若干重大方向达成高度共识，即双方重申建立全面、务实和有效的东盟-美国全面战略伙伴关系的承诺；强调优先保持供应链稳定，在海洋、卫生安全、教育、人力资源开发、科学技术、革新创新、数字化转型、绿色发展、应对气候变化等方面上开展合作。
拜登总统多次重申对东盟核心作用的重视，希望将与东盟的关系提升到新的高度，与东盟共同应对本地区出现的挑战。在这次成功中离不开由越南政府总理范明正率领的越南高级代表团做出了非常积极和负责任的贡献。这开启了新纪元、新视野，推动东盟与美国合作关系提质升级，期待取得巨大成功，为加强和巩固本地区和世界的和平、稳定与繁荣发展作出贡献。（来源：《人民报》）
经济交流、贸易和投资真正是双边关系中的“灯塔”。美国——世界第一大经济体目前是东盟第二大贸易伙伴和最大外商直接投资投资来源地，2020年双边贸易总额达3083亿美元，对东盟的外商直接投资总额达347亿美元。
这是一个重要的里程碑，体现了美国的坚定决心和努力，也是东盟和美国都高度重视、强有力承诺并希望推动合作的生动证明。由范明正总理率领的越南高级代表团出席东盟-美国特别峰会，无论是在讨论上还是在文件编制上都积极主动，为峰会的成功作出重要且负责任的贡献。政府总理出席了本次峰会框架内的所有活动并发表了讲话，就东盟与美国关系的重大发展方向和国际与地区形势发表了看法。
范明正总理特别强调了信任、责任及携手合作的话题。据此，越南政府领导人呼吁在信任和责任、团结、携手合作、管控分歧和尊重法律的基础上继续推进诚挚对话。越南再次重申东盟在东海问题上的原则立场；强调在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上和平解决所有争端和分歧；确保东海安全、航海与航空安全与自由，制定务实而有效的“东海行为准则”，为实现一个和平、稳定、合作及繁荣发展的世界作出贡献。
政府总理希望各大国、东盟的合作伙伴能够使关系走向稳定，以健康和负责任的方式竞争，同时本着透明、建设性、尊重东盟核心作用的精神为本地区做出贡献，与东盟充分协商，尊重国际法，有利于地区乃至和世界的和平、安全与稳定。总理还强调，包括东盟各国和美国在内的所有国家在确保东海——世界重要海上通道的和平、稳定、安全、航海与航空安全与自由方面上分享共同的重要性和利益。
范明正总理的这一信息赢得东道国和东盟领导人的热烈欢迎、高度评价和响应。美国还重申支持东盟在东海问题上的立场，欢迎东盟在该地区促进合作、对话和建立信任，并努力按照国际法和1982年《联合国海洋法公约》制定拥有效力和高效的“东海行为准则”。范明正总理还指出了当前各位领导人非常关心的问题，即需要恢复两年来因新冠肺炎疫情而“堵塞”的贸易和投资活动以及资本供应链。
总理大力重申，越南承诺为美国投资者和企业在越南成功兴业提供最有利的条件，从而扩大并与加深潜力巨大的东盟市场的联系。总理还强调了以下原则，即处理全球性问题必须有全球切入方式，任何一个国家，即使是一个强国，都不能靠一己之力解决这些重大挑战。这些信息赢得了政界人士、学者和舆论的高度评价。
在本次特别峰会上，东盟各国领导人首次与美国国会领导人、副总统、拜登总统政府的各位部长、美国大型企业和集团进行交流和会晤，这表明美国各界均高度重视、坚定承诺和大力支持发展同东盟关系。有机会见证了范明正总理的各项活动，我们意识到美国政界、商界和学者都重视并表现出将与东盟伙伴关系推向新高度的决心和强烈意愿。
在峰会框架内，范明正总理与东盟各国领导人共同出席了与美国工商界的会晤。这是一个重要的事件，就像一块“磁铁”，吸引了谷歌、高通、雅培、AES、雪佛龙、GE、波音等许多美国领先公司代表前来出席。美国商务部长吉娜·雷蒙多和美国贸易代表戴琪在坐，展示了美国商界对东盟的特殊关注。
美国驻越南前大使、美国-东盟商业委员会主席特德·奥修斯—对越南和东盟非常了解的人强调，无论现在还是未来，东盟对美国都有非常重要的影响。两个经济体互补性强，过去一段时间已共同合作开展了许多行之有效的合作倡议。他表示，希望东盟各国领导人和美国一流企业有共同的愿景和关注，共同寻找促进各国经济可持续发展的方向，增强抵御冲击的能力。
美国商务部长吉娜·雷蒙多重申，乔·拜登总统和美国政府一向将东盟视为美国最重要与核心的伙伴之一。未来，双方的合作重点应放在解决供应链中断问题、增强应对气候变化能力和清洁能源等方面。美国和东盟将加强工业合作，特别是在清洁技术、温室气体减排和脱碳方面。美国承诺继续深化与东盟的合作关系，并将其视为本地区发展与繁荣的重点之一。
由于会议日程十分密集，范明正总理仍安排时间会见美国政府、大型企业领导，学者和部分东盟国家领导人，从而加强越南与美国、大国际组织的关系以及
加强东盟内部的团结。尤其是范明正总理在美国战略与国际研究中心发表演讲，传达了国际合作中的真诚、信任和责任感，在美国政界、学界和舆论中引起强烈反响，即解决问题时，无论大国或小国、富国或穷国，必须携手合作，重申越南站在正义、公道及国际法一边。
东盟-美国特别峰会取得圆满成功，发表了《东盟-美国联合愿景声明》，东盟和美国领导人在声明中就若干重大方向达成高度共识，即双方重申建立全面、务实和有效的东盟-美国全面战略伙伴关系的承诺；强调优先保持供应链稳定，在海洋、卫生安全、教育、人力资源开发、科学技术、革新创新、数字化转型、绿色发展、应对气候变化等方面上开展合作。
拜登总统多次重申对东盟核心作用的重视，希望将与东盟的关系提升到新的高度，与东盟共同应对本地区出现的挑战。在这次成功中离不开由越南政府总理范明正率领的越南高级代表团做出了非常积极和负责任的贡献。这开启了新纪元、新视野，推动东盟与美国合作关系提质升级，期待取得巨大成功，为加强和巩固本地区和世界的和平、稳定与繁荣发展作出贡献。（来源：《人民报》）