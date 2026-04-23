东盟与俄罗斯积极筹备建立关系35周年纪念峰会

俄罗斯外交部副部长、东盟-俄罗斯高官会代表团团长安德烈·鲁登科（Andrey Rudenko）在致开幕辞时强调，俄方一贯重视东盟及其与东盟的战略伙伴关系，支持以东盟为中心的区域架构。鲁登科指出，2026年是纪念东盟与俄罗斯建立关系35周年（1991-2026）的重要里程碑，建议双方努力发挥已取得的成果，推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系在未来取得更大发展。



在回顾合作情况时，会议指出东盟与俄罗斯在各领域中的关系均保持积极进展。东盟各国对俄方提出拟于今年6月17日至18日在喀山市举行东盟—俄罗斯建立关系35周年纪念峰会的提议表示欢迎和支持。东盟各国与俄罗斯重申将紧密配合，确保峰会取得圆满成功。



在国际和地区形势复杂多变的背景下，会议认为，东盟与俄罗斯需进一步推动双边关系发展，使其与潜力相匹配并满足新形势要求；同时将合作扩展至清洁能源、数字化转型、人工智能（AI）、智慧城市等潜力巨大的新兴领域。



越南外交部副部长邓黄江在会上发言时强调，东盟始终将俄罗斯视为最重要的合作伙伴之一。他建议东盟与俄罗斯进一步加强高层战略沟通与协调；推进在共同优先领域中的合作，包括网络安全，特别是有效落实《河内公约》。同时，积极在东盟主导的机制框架内开展合作，并扩展至东盟与上海合作组织（SCO）及金砖国家（BRICS）等其他合作框架。



在经贸领域中，邓黄江副部长建议双方尽早完成并实施《2026-2035年东盟—俄罗斯经济与投资战略计划》；加强东盟与欧亚经济联盟（EAEU）的合作，同时考虑为俄罗斯与东盟重点出口商品的运输及物流往来提供便利。在地区能源安全面临诸多挑战的背景下，邓黄江建议双方进一步加强稳定和可持续的能源供应合作。在发表题为“数字合作与智慧城市”的引导性发言时，邓黄江建议将数字合作打造成为东盟—俄罗斯关系的新支柱。



出席东盟—俄罗斯高官会期间，邓黄江副部长同俄罗斯副外长安德烈·鲁登科举行了双边会晤。双方就加强越俄在东盟框架内的协调配合，以及落实已达成的双边协议和为两国高层领导即将进行的访问做准备等事宜交换了意见。（完）