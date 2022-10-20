东盟与中国开展COC案文第二轮审读

东盟秘书长拿督林玉辉（Dato Lim Jock Ho）先生日前表示，东盟和中国正在就《东海行为准则》（COC）案文展开第二轮审读。

东盟秘书长拿督林玉辉先生在东盟与东亚经济研究所（ERIA）和“高棉时报”协调在柬埔寨首都金边举行的在第11届圆桌会议框架内的在线会议上表示，东盟和中国已经完成了《东海行为准则》单一文本磋商草案的第一轮审读，并且正在展开第二轮审读。拿督林玉辉先生认为，东盟和中国希望COC谈判能够以务实的方式继续进行。他强调，谈判正在进行中，希望能迅速取得进展。

东盟秘书长拿督林玉辉先生表示，尽管面临诸多挑战，包括新冠肺炎疫情（COVID-19）造成的停滞，东盟成员国和中国仍努力通过各场在线会议，恢复 COC 草案谈判。目前，联合工作组已恢复了面对面讨论。东盟秘书长拿督林玉辉先生补充说，东盟将继续与中方共同努力，增强各方的信心与互信，为COC谈判创造良好环境。

据悉，在今年8月在柬埔寨举行的第55届东盟外长会议（AMM-55）及相关会议框架内，东盟国家代表就包括海问题在内的本地区突出问题发表了声明。具体，声明要求各方在包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的所被公认的原则和法律的基础上以和平、建设性方式解决问题，推动效落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽早结束COC谈判。（完）