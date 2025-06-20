东盟与中国合作中的新领域、新动能、新机遇

据越通社驻印尼记者报道，6月19日，中国驻东盟使团与马来西亚驻东盟使团在东盟基金会的支持下，在印度尼西亚联合主办了主题为“新领域、新动能与新机遇”的中国—东盟关系雅加达论坛。

本次论坛汇聚来自中国与东盟各国政府、学术机构和私营部门的代表，共同探讨如何建设更加紧密的中国—东盟共同体，面向共享未来。

在论坛上，中国常驻东盟大使侯艳琪强调，中国在新兴产业领域中的作用日益凸显，特别是在数字经济、电动汽车、工业机器人和5G技术等方面。她表示，中国愿通过人工智能治理、绿色发展等全球倡议，积极加强国际合作。

侯艳琪大使指出，中国与东盟在数字经济、创新发展、可持续发展等领域的合作已取得诸多重要成果。新兴产业正成为双方务实、全面合作的重要战略支柱。

她同时强调，在当前全球经济动荡、全球化遭遇挑战、单边主义与保护主义抬头的背景下，中国与东盟应进一步加强对话、巩固合作，以共同应对风险与挑战。

论坛上，东盟秘书长高金洪博士指出，未来中国—东盟关系发展的五大战略领域包括：数字经济、绿色转型、供应链互联互通与韧性建设、交通互联互通与旅游合作。他鼓励中国继续扩大对东盟的财政与技术支持，特别是在“一带一路”倡议框架下。

论坛设置了两场专题讨论，邀请中国与东盟各国政府、学术界和企业界代表深入探讨如何建设更加紧密的中国—东盟共同体，携手迈向共同未来。

本次论坛被寄予厚望，旨在促进多方对话，推动中国与东盟将共同愿景转化为具体行动，开拓新的合作领域，激发新的增长动力，为人民群众与企业界创造更多发展机遇。

自2009年起，中国连续成为东盟第一大贸易伙伴；自2020年起，东盟亦成为中国的最大贸易伙伴。过去10年间（2014—2024），双边贸易额从1059亿美元增至7700亿美元，占东盟贸易总额的20%。同期，中国对东盟的外国直接投资增长逾80倍，从2.26亿美元增至184亿美元，使中国在2024年成为东盟第四大外资来源国。（完）