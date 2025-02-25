东盟与中国共同迈进人工智能时代

老中人工智能创新合作中心项目在老中双方推动下，在较短时间完成从洽谈到签约的全流程，充分彰显两国深化智能领域协作的坚定共识与高效执行力。这一成果不仅体现了老中共同把握人工智能发展机遇的务实态度，更是双方响应《东盟-中国关于推动建立可持续和包容性数字生态合作联合声明》的典型案例，为区域人工智能技术普惠与治理合作树立了新标杆。老挝政府及社会各界对此给予高度评价，助力其AI发展战略落地，将老挝的智能产业蓝图转化为现实成果。

东盟国家与中国联合打造东盟同中国人工智能创新合作中心，将推动全球人工智能包容普惠发展。具体包括：推动人工智能技术普惠；提升智能时代基础能力；助力人工智能赋能千行百业，促进企业合作；提升东盟国家教育、卫生等民生领域智能化水平，促进人文交流等等。

以老中人工智能创新合作中心为起点，加强东盟国家与中国的合作，与东盟各国共建东盟-中国人工智能创新合作中心，助推东盟国家构建自主可控的AI主权大模型，通过重点打造语料库、行业大模型和人工智能应用场景，推进东盟国家与中国在人工智能、数据跨境、人才培养等领域的合作，推动人工智能技术在实际应用中的落地与创新，助力东盟语言及文化的数字化传承，提升智能化水平和社会福祉，推动人工智能向善、造福全人类，为人民带来更多福祉。