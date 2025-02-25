Báo Ảnh Việt Nam

新闻

东盟与中国共同迈进人工智能时代

2月23日，老挝与中国广西共建老中人工智能创新合作中心签约仪式在万象举行，这是东盟国家与中国签订的首个人工智能合作创新平台。双方将通过共同建设老中人工智能创新合作中心，系统化提升老挝在智能时代的基础能力，赋能老挝千行百业的发展。老挝科技与通讯部部长波万坎同正率广西代表团访问老挝的自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚共同见证签约。
 

 老中人工智能创新合作中心项目在老中双方推动下，在较短时间完成从洽谈到签约的全流程，充分彰显两国深化智能领域协作的坚定共识与高效执行力。这一成果不仅体现了老中共同把握人工智能发展机遇的务实态度，更是双方响应《东盟-中国关于推动建立可持续和包容性数字生态合作联合声明》的典型案例，为区域人工智能技术普惠与治理合作树立了新标杆。老挝政府及社会各界对此给予高度评价，助力其AI发展战略落地，将老挝的智能产业蓝图转化为现实成果。

东盟国家与中国联合打造东盟同中国人工智能创新合作中心，将推动全球人工智能包容普惠发展。具体包括：推动人工智能技术普惠；提升智能时代基础能力；助力人工智能赋能千行百业，促进企业合作；提升东盟国家教育、卫生等民生领域智能化水平，促进人文交流等等。

以老中人工智能创新合作中心为起点，加强东盟国家与中国的合作，与东盟各国共建东盟-中国人工智能创新合作中心，助推东盟国家构建自主可控的AI主权大模型，通过重点打造语料库、行业大模型和人工智能应用场景，推进东盟国家与中国在人工智能、数据跨境、人才培养等领域的合作，推动人工智能技术在实际应用中的落地与创新，助力东盟语言及文化的数字化传承，提升智能化水平和社会福祉，推动人工智能向善、造福全人类，为人民带来更多福祉。

更多>>

更多

Top