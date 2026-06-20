东盟—俄罗斯关系建立35周年纪念峰会：塑造战略合作新愿景

俄罗斯专家高度评价此次峰会对推动世界多极化进程、降低对美元的依赖、促进贸易合作以及大欧亚地区互联互通的重要性，同时强调了俄罗斯在维护地区粮食安全和能源安全方面的重要作用。

俄罗斯经济发展部分析师阿尔塔娜·达维多娃（Altana Davydova）在《 俄罗斯报 》 ( rg.ru )上发文指出，2024—2025年期间，俄罗斯对东盟出口额保持在较高水平，主要出口商品为石油及石油制品、黑色金属、化肥和粮食等。

俄罗斯经济发展部表示，能源领域仍然是推动俄罗斯与东盟贸易合作不断增长的重要动力之一。2026年第一季度，在中东局势紧张的背景下，俄罗斯向东盟地区的矿物燃料和石油出口量同比增长了40%。，农产品出口也呈增长态势。随着东盟国家公认俄罗斯的兽医检验证书，过去10年来，俄罗斯肉类产品对东盟出口量增长了49倍。

俄罗斯经济发展部长马克西姆・列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）在东盟—俄罗斯商业论坛上特别强调了数字经济和电子商务的重要作用。目前，10多个国家采用的俄罗斯电商平台为东盟企业进入欧亚经济联盟（EAEU）市场，特别是俄罗斯市场创造了新的机遇。俄罗斯也在不断扩大从东盟国家进口规模，主要进口商品包括机械设备、纺织品以及化工产品等。

2026年东盟轮值主席国菲律宾在东盟—俄罗斯关系建立35周年纪念峰会上提出了未来东盟与俄罗斯合作的三大优先方向，即加强安全合作，建立更加充满活力的经济伙伴关系，加强人文领域合作等。

会上，俄罗斯与东盟国家一致同意加强交通运输领域合作，拓展跨大陆海上和铁路货运通道。与会各方还呼吁扩大双边贸易与投资合作规。俄罗斯总统普京呼吁使用本币用于与东盟国家的贸易结算中，扩大对东盟国家出口高附加值产品，包括化肥、医药产品等。俄罗斯愿与东盟合作伙伴积极推进核能领域合作。

政治学家塔季扬娜·科萨切娃（Tatyana Kosacheva）表示，《喀山宣言》从根本上改变了俄罗斯与东盟伙伴关系的性质，使双方合作从政治磋商模式转向经济一体化模式。这一转变意味着双方将着力消除贸易壁垒，建立更加直接和完善的法律框架，以简化物流运输、海关通关以及金融交易等环节。此举有助于降低双方私营企业的经营成本，提高跨境投资的安全性和可预见性等。

俄罗斯与东盟还一致同意加强合作保障能源安全并构建多元化能源供应体系 。相关合作将根据《2026—2030年东盟—俄罗斯战略伙伴关系全面行动计划》推进。

俄罗斯专家认为，东盟与俄罗斯合作关系正通过在越南、马来西亚和印度尼西亚开展的基础设施、高新技术和经贸等具体合作项目不断走深走实。

谈及越南，阿尔塔娜·达维多娃表示，在俄罗斯与越南当前最具发展前景的合作项目中，宁顺一号核电项目尤为引人关注。俄罗斯总统学院应用经济研究所（IAER）对外贸易研究室首席研究员弗拉基米尔·谢达利舍夫（Vladimir Sedalishchev）指出，越苏石油联营公司（Vietsovpetro）是俄越合作成功的典范。目前该合资企业的原油产量约占越南全国原油产量的30%。此外，越南与欧亚经济联盟（EAEU）之间的自由贸易协定自2016年起正式生效。截至2025年底，双边贸易额达83亿美元。

俄罗斯总统学院斯塔夫罗波尔分院院长尤里·瓦西里耶夫（Yuri Vasiliev）强调，俄罗斯与东盟正从对地缘政治挑战进行战术性适应，逐步转向系统性构建共同经济空间。他指出，当今的东盟—俄罗斯战略伙伴关系不再仅仅是应对外部环境变化进行调整，而是着力构建一个多极化、技术先进、互利共赢的合作模式。（完）