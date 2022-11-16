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东海国际研讨会：和平之海—可持续复苏
此次研讨会吸引了220名代表现场出席和超过250名代表通过线上方式参会，来自各大洲近20个国家的演讲嘉宾近40位，外国驻越使团代表近50位（其中大使8位）。
研讨会评估地区和国际政治运动对东海局势的影响，从地理、政治、外交和法律的角度上深入全面地分析这些转动；讨论影响区域格局的新问题，如多边主义的新动向；提高应对挑战能力，制定新战线的行为准则；确保可持续供应链和蓝海经济；探索新思路以及讨论合作促进印太地区安全与繁荣的有力措施等。
越南外交部副部长范光校表示，在当前背景下，东海是不断变化的国际格局中的中心。东海的原则影响其他海域原则的形成。维护海上秩序，遵守规则、保持互信与合作比以往任何时候都对促进可持续复苏至关重要。
范光校指出，越南的东海政策是充分尊重并认真执行《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法规定。根据国际法和《联合国宪章》以和平方式解决争端，促进以《联合国海洋法公约》为基础的海上合作。越南高度重视可持续利用和保护海洋和海洋资源工作。
研讨会评估地区和国际政治运动对东海局势的影响，从地理、政治、外交和法律的角度上深入全面地分析这些转动；讨论影响区域格局的新问题，如多边主义的新动向；提高应对挑战能力，制定新战线的行为准则；确保可持续供应链和蓝海经济；探索新思路以及讨论合作促进印太地区安全与繁荣的有力措施等。
越南外交部副部长范光校表示，在当前背景下，东海是不断变化的国际格局中的中心。东海的原则影响其他海域原则的形成。维护海上秩序，遵守规则、保持互信与合作比以往任何时候都对促进可持续复苏至关重要。
范光校指出，越南的东海政策是充分尊重并认真执行《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法规定。根据国际法和《联合国宪章》以和平方式解决争端，促进以《联合国海洋法公约》为基础的海上合作。越南高度重视可持续利用和保护海洋和海洋资源工作。
范光校建议国际社会采取创造性有力措施来提高透明度和促进各方之间的战略互信，维护政治稳定，促进经济复苏，弘扬多边主义，发挥东盟的核心作用。
研讨会还介绍良好实践以探讨合作机会，包括建设应对海上安全威胁的能力，在非传统领域制定规则时关注绿色经济、可持续供应链问题等。
为期两天的第十四次东海国际学术研讨会共有8场专题讨论会。今年的研讨会恰逢《联合国海洋法公约》签署40周年和东盟与中国签署《东海各方行为宣言》20周年，因此意义非同一般。
今年研讨会的另一个亮点是专门为境外越南人举办一场讨论会，汇集国内外越南人声音，体现出越南是国际社会责任担当的一员。研讨会举行期间还召开多个有关东海的论坛，吸引诸多越南知名专家的参与。（完）