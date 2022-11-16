东海国际研讨会：和平之海—可持续复苏

此次研讨会吸引了220名代表现场出席和超过250名代表通过线上方式参会，来自各大洲近20个国家的演讲嘉宾近40位，外国驻越使团代表近50位（其中大使8位）。



研讨会评估地区和国际政治运动对东海局势的影响，从地理、政治、外交和法律的角度上深入全面地分析这些转动；讨论影响区域格局的新问题，如多边主义的新动向；提高应对挑战能力，制定新战线的行为准则；确保可持续供应链和蓝海经济；探索新思路以及讨论合作促进印太地区安全与繁荣的有力措施等。



越南外交部副部长范光校表示，在当前背景下，东海是不断变化的国际格局中的中心。东海的原则影响其他海域原则的形成。维护海上秩序，遵守规则、保持互信与合作比以往任何时候都对促进可持续复苏至关重要。



范光校指出，越南的东海政策是充分尊重并认真执行《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法规定。根据国际法和《联合国宪章》以和平方式解决争端，促进以《联合国海洋法公约》为基础的海上合作。越南高度重视可持续利用和保护海洋和海洋资源工作。