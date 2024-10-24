东海国际学术研讨会：各方须保持对话 遵守国际法

和平解决东海争端，不使用武力或以武力相威胁是出席从10月23日至24日在广宁省下龙市举行的东海国际学术研讨会的许多代表和学者关心的问题。

在新时代中，东海将成为连接印度洋和太平洋的窗口，成为全球增长与繁荣充满活力的中心，是全球供应链的重要一环，是世界文明的交汇之地，是连接世界权力中心的桥梁。因此，维护东海稳定与和平是许多国家关心的问题。

越南外交部副部长杜越雄认为，本次研讨会恰逢纪念《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》生效30周年。这一重要的里程碑再次重申《公约》作为一个全面法律框架，要求所有海洋活动必须遵守。《公约》是国际社会在海洋事务方面的基础法律文件，为各国、地区和全球在海洋空间行动与合作提供了法律框架。他同时强调了维护《公约》完整性的必要性。

印度尼西亚外交部东盟总司长、东盟事务高官西达托·礼萨·苏约迪普罗(Sidharto Reza Suryodipuro)表示，东海是印尼的首要任务；同时强调东盟在将东海建成和平、稳定、繁荣之海发挥的核心和重要作用。

澳大利亚外交部长蒂姆•瓦茨（Tim Watts）强调，澳大利亚支持和平、稳定、繁荣、遵守国际法并确保海上航线自由和畅通无阻的地区。同时希望与各伙伴加强合作，扩大海上合作，保护地区海洋资源和环境。

英国外交和联邦事务部负责印度洋-太平洋地区事务国务大臣凯瑟琳·韦斯特（Catherine West）表示，英国的立场是维护自由、开放和安全的印度洋-太平洋地区，希望与各伙伴在海洋领域建立合作关系。

不少代表认为，尽管东盟面临诸多挑战，但要肯定其对和平稳定、帮助各方和平共处作出的贡献。许多代表呼吁东盟进一步弘扬《友好合作条约》精神，旨在管控分歧。东盟需要保持其中心地位和团结，推进多边外交，以国际法为基础，通过创新方式调整政策、完善机制、促进国际伙伴多元化。

马来西亚东亚国际关系策进会资深研究员胡秋萍（Hoo Chiew Ping）认为，为确保东海稳定，各国需要努力缓解争议海域的紧张局势，同时保持对话，以尽量减少误解。

国际海洋法法庭（ITLOS）法官堀之内秀久（Horinouchi Hidehisa）认为，《联合国海洋法公约》在东海问题上发挥重要作用。他认为，谈判、采取和平措施和提高对东海问题意识仍然是实现东海长期稳定的长久解决方案。

各位学者就国际航行自由安全的共同挑战进行讨论，并分享相关经验以及发挥国际海事组织等国际组织作用。

诸多国际代表和学者认为，需要谴责东海上的挑衅行为；团结起来防止和打击挑衅行为。同时，呼吁各方不让任何国家违背《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》，侵犯别国主权。（完）