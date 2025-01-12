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东村博物馆——胡志明主席在泰国披集府的印记

位于泰国披集（Phichit）府帕玛喀布（Pamakab）乡，距离泰国首都曼谷以北约350公里的胡志明东村博物馆是一座具有特殊意义的历史建筑。该博物馆于2013年动工，2018年竣工并正式对外开放，旨在纪念胡志明主席在泰国革命活动中的历史足迹。

作为在泰国的三处胡志明主席历史遗迹之一，这座博物馆是唯一一座由泰国政府和地方政府全资设计建造的建筑，彰显了越泰两国悠久而深厚的友好关系。

越通社驻泰国记者报道，东村博物馆由泰国那黎宣大学建筑学院设计，馆内设有题为“通过泰越记忆揭开胡志明主席在东村的秘密”的永久展览。展览内容涵盖泰越关系、东村历史、胡志明主席——越南民族解放英雄、东村地理与社区、东村的秘密、以及胡志明主席在暹罗（泰国旧称）的活动等。

 

披集府政府高度重视博物馆的维护和发展，将其视为越泰友谊的重要象征。

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越南驻泰国大使范越雄参观博物馆。图自越通社
 

博物馆负责人普里（Phuri Hong Thong）表示，自2018年开放以来，博物馆已成为当地重要的文化和教育旅游目的地。在经历新冠疫情的中断后，博物馆计划于2025年重新启动“追随胡志明足迹”迷你马拉松赛，以宣传胡志明主席在东村的历史活动和意义。

越南驻泰国大使范越雄表示，大使馆将全力支持博物馆的活动，包括与越南相关机构合作收集资料和展品，并积极参与博物馆组织的活动，以吸引更多越南民众了解并访问该遗址。同时，博物馆还得到泰国越裔社区、各级政府以及私人组织的支持，共同致力于保护东村社区和胡志明主席的历史价值。

旅居泰国越南人协会副主席、旅居猜也蓬府越南人协会主席黎越仲表示，旅居泰国越南人协会已积极宣传该博物馆，并组织旅泰越侨前往参观，进一步弘扬东村博物馆的价值。（完）

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越南政府总理范明政返回河内，圆满结束对老挝的访问之旅

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