东村博物馆——胡志明主席在泰国披集府的印记

作为在泰国的三处胡志明主席历史遗迹之一，这座博物馆是唯一一座由泰国政府和地方政府全资设计建造的建筑，彰显了越泰两国悠久而深厚的友好关系。

越通社驻泰国记者报道，东村博物馆由泰国那黎宣大学建筑学院设计，馆内设有题为“通过泰越记忆揭开胡志明主席在东村的秘密”的永久展览。展览内容涵盖泰越关系、东村历史、胡志明主席——越南民族解放英雄、东村地理与社区、东村的秘密、以及胡志明主席在暹罗（泰国旧称）的活动等。

披集府政府高度重视博物馆的维护和发展，将其视为越泰友谊的重要象征。

越南驻泰国大使范越雄参观博物馆。图自越通社

博物馆负责人普里（Phuri Hong Thong）表示，自2018年开放以来，博物馆已成为当地重要的文化和教育旅游目的地。在经历新冠疫情的中断后，博物馆计划于2025年重新启动“追随胡志明足迹”迷你马拉松赛，以宣传胡志明主席在东村的历史活动和意义。

越南驻泰国大使范越雄表示，大使馆将全力支持博物馆的活动，包括与越南相关机构合作收集资料和展品，并积极参与博物馆组织的活动，以吸引更多越南民众了解并访问该遗址。同时，博物馆还得到泰国越裔社区、各级政府以及私人组织的支持，共同致力于保护东村社区和胡志明主席的历史价值。

旅居泰国越南人协会副主席、旅居猜也蓬府越南人协会主席黎越仲表示，旅居泰国越南人协会已积极宣传该博物馆，并组织旅泰越侨前往参观，进一步弘扬东村博物馆的价值。（完）