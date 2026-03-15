东帝汶驻越大使若昂·佩雷拉：越南选举彰显和平、信任与民主

东帝汶驻越大使若昂·佩雷拉就越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举接受越通社记者采访时认为，此次选举筹备周密，是一场体现和平、信任与民主的重要活动。



东帝汶驻越大使若昂·佩雷拉表示，民主是一个普遍概念，但每个国家都有其独特的选举制度和标准。他通过观察评价，越南拥有程序严密、可靠且确保高度代表性的选举制度。他指出，越南共产党第十四次全国代表大会选举产生了有魄力、有能力的领导人，并提出了使越南在未来20年内成为发达国家的愿景。



他相信，通过越南的选举制度，年满18岁的选民将充分行使公民权利，选出有资格的代表进入国会和各级人民议会。他还表示，相信本次选举将是一场和平、信任与民主的选举。



东帝汶驻越大使若昂·佩雷拉还指出，在全球局势复杂多变的背景下，凭借一支有远见、有能力的领导团队，越南正迎来实现长期战略目标的新发展机遇。过去几十年所取得的成就表明，越南正沿着正确的发展道路稳步前行，发展路线清晰，取得了可持续且令人瞩目的成果，正朝着成为地区坚实经济支柱的目标迈进。



谈及越南的国际地位，若昂·佩雷拉大使表示，自2024年6月履新以来，他参加了在越南举办的多个国际论坛，从东盟会议到联合国相关活动，其中包括在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。这表明越南是一个热爱和平、有能力组织和引领重要国际论坛的国家。



东帝汶驻越大使若昂·佩雷拉认为，通过越共十四大和3月15日选举产生的领导人，将继承历代领导人在胡志明思想指导下留下的宝贵遗产，继续提升越南在国际舞台上的地位。他表示，基于越南一贯奉行的“四不”国防安全政策，越南已处于强有力的地位，能够引领并主持讨论全球性问题的论坛，甚至包括战争与冲突等热点议题的论坛。



关于越南和东帝汶两国关系，若昂·佩雷拉大使表示，两国在争取独立的斗争历史上有许多相似之处。今后，两国通过高层互访和发展经验交流，有很多机会加强合作。东帝汶希望学习越南在经济发展和国家建设方面的经验。若昂·佩雷拉大使表示，他将继续发挥桥梁作用，推动两国关系日益发展。



过去一年半多来，东帝汶总统曾两次访问越南，还有许多其他高级别领导人到访。越南也正在筹备在东帝汶开设大使馆。今后，东帝汶的部分领导人将继续访问越南，以亲眼见证并学习越南的发展之路。



他坚信越南将早日成为东盟的坚实支柱。在这一进程中，越南人民将选出最优秀的代表，领导国家实现已提出的战略愿景。（完）