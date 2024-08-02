东帝汶总统与越南外交学院大学生举行交流见面会

东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（Jose Ramos-Horta）在对越南进行国事访问期间于8月2日走访慰问并与越南外交学院大学生举行交流见面会。



越南外交部副部长杜雄越强调，越南支持东帝汶成为东盟的正式成员；相信东帝汶的独特视角和文化遗产将成为东盟的宝贵财富，助力进一步加强东盟内部团结与合作关系。



若泽·拉莫斯·奥尔塔在交流见面会上发言时表示希望越南协助提升该国农业发展水平，从而更好地保障粮食安全，消除饥饿和改善儿童营养不良。此外，若能加入东盟，东帝汶希望吸引东盟各成员国，特别是越南和泰国对该国旅游业进行投资。



若泽·拉莫斯·奥尔塔强调，青年是国家的未来，因此要不断学习、自我提升、更新关于未来挑战的知识。特别是，要找到更好的技术来解决水安全问题，同时节约利用农业水资源等。



越南与东帝汶自2002年7月28日建交以来，两国多领域友好合作关系取得了长足进展。两国一向保持密切关系，在国际舞台上，特别是民族解放斗争中互相支持等。

*东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（Jose Ramos-Horta）一行在对越南进行国事访问期间于8月2日下午探访了北宁省越新工业园区。越共中央委员、北宁省委书记阮英俊，越共中央候补委员、北宁省人民委员会主席王国俊会见若泽·拉莫斯·奥尔塔一行。

北宁省领导向若泽·拉莫斯·奥尔塔一行介绍了该省经济社会发展情况、发展潜力和投资营商环境。北宁省目前共有16个集中式工业园区，24个工业园区基础设施发展投资项目，总面积6397公顷，入住率约60%。重点对工业园区基础设施进行投资的解决方案，加上配套现代化的交通基础设施已使北宁省营商投资环境不断完善并且逐渐实现可持续发展，使北宁省成为地区和全国的工业与服务中心之一。越新工业园区是绿色、清洁、现代化、入住率高、区位优势明显、基础设施齐全的工业园区典范。

北宁省一向欢迎东帝汶企业前来来了解投资商机，加大信息互换力度，促进贸易以及推广文化与遗产价值、著名旅游景点，促进民间交流活动，增进互相了解，为开展其他合作活动提供前提等。

若泽·拉莫斯·奥尔塔高度评价北宁省近期的发展情况，特别是各工业园区发展情况。他希望越南支持企业对东帝汶混合型工业园区进行投资，特别是与肥料和石油有关的领域。若泽·拉莫斯·奥尔塔今后将为促进北宁省与东帝汶合作伙伴之间合作关系发展牵线搭桥。

访问北宁省期间，若泽·拉莫斯·奥尔塔一行参观了北宁省越新工业园区；共商东帝汶合作伙伴与北宁省之间投资合作商机与相关政策等。（完）