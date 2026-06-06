东南部地区提高吸引外资效率

东南部地区是越南最具活力的经济区域，在外资总额中占比较大，目前拥有近2.3万个外资项目，注册资本总额超过2050亿美元。尽管吸引的外资规模较大，占全国外资总额近42%，但该地区外资项目的质量仍有待进一步提升。

西宁省各工业园区定向吸引高科技、现代化、环境友好型产业的投资。图自越通社

各项目主要集中在组装和加工，而对高科技、研发或具有辐射效应的项目的投资还很少。近年来，由于跨区域竞争以及缺乏大规模、引领性项目，外资吸引速度有所放缓。

一个重要原因在于区域互联互通水平不高，各地往往倾向于直接竞争而非加强合作以实现利益优化。此外，区域连接基础设施建设尚不配套，导致物流成本依然居高不下。

尽管多个重点项目正在实施，但区域连接基础设施尚未取得突破。多条交通大动脉进度滞后，造成运输和供应链连接瓶颈。这一现实导致东南部地区物流成本约占生产成本的18%，降低了对于大规模生产型投资者的吸引力，尚未形成该地区的竞争优势。

今后东南部地区需要着重在体制、规划、基础设施和地方间合作方面实现突破。每项解决方案都需要与具体任务挂钩，在区域联动中创造明显转变。

该地区需要建立具备效力的区域协调机制，并在此基础上，区域内各地应根据自身优势来统一吸引外资。同时，加快推进并扩大投资区域互联互通的重点骨干基础设施项目，意在创建畅通的多式联运交通网络，帮助降低物流成本，缩短交货时间。（完）