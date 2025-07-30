东南亚U23足球锦标赛：越南U23国家队夺冠 政府总理范明政致表扬信

在信中，范明政总理强调，这一胜利再次彰显了越南青年足球在本地区的领先地位，是球员们在肩负祖国荣誉下展现出的勇气、才华、团结精神和不懈追求卓越梦想的有力证明。

他表示，在整个比赛征程中，球员们展现了顽强拼搏的精神、沉着冷静的心态和坚韧不拔的意志，创造了许多令人激动的时刻，进一步激发了海内外数百万越南人民的信心、骄傲与强大精神力量。

这一胜利不仅是体育竞技上的杰出成绩，更是越南青年一代不断奋进、敢于追梦的象征，是他们正在书写通往亚洲和世界赛场梦想的重要一步。

范明政总理特别感谢全国数百万球迷始终陪伴、支持，是国家队在征战东南亚U23冠军之路上坚强的后盾。

范明政总理要求文化体育与旅游部与有关部门协调，及时对球员、教练组及球队集体给予表彰与鼓励；同时希望球员们继续刻苦训练、保持竞技状态、团结谦逊、再接再厉，争取更大成功。

越南U23国家队以1比0战胜印度尼西亚U23队，连续第三次荣获东南亚U23足球锦标赛决赛中冠军。图自越通社

此前，7月29日晚，在印尼格洛拉·蓬卡诺体育场举行的2025年东南亚U23锦标赛决赛中，越南U23队以1-0战胜东道主印尼队，成功卫冕冠军。这是越南U23队继2022年、2023年后第三次夺得该项赛事冠军，创造了东南亚男子足球史上的新纪录。本届赛事中，越南队更是展现出强劲实力，以全胜战绩问鼎冠军。

值得一提的是，越南前锋阮庭北凭借出色表现荣获赛事最佳球员奖，成为越南历史上首位获此殊荣的球员。同时，主教练金相植也创造历史，成为首位同时获得东南亚U23锦标赛和东盟杯双料冠军的主帅。

本届东南亚U23锦标赛于7月15日至29日在印尼举行，共有10支球队参赛。（完）