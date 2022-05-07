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东南亚青年节今日拉开帷幕 喜迎第31届东运会到来
5月7日上午，河内市团市委、青年联合会、大学生协会在环剑湖地区联合举行喜迎第31届东运会的东南亚青年节开幕仪式。
东南亚各国驻越大使馆代表，越南各中央部门、机关与河内市领导，东南亚11个国家的1万名青年代表等一同出席活动。
2022年东南亚青年节举行的目的在于向地区和国际朋友推广首都河内乃至越南形象，充分彰显确保第31届东运会安全举办并留下深刻印象的高度决心。从而携手共建和平地区，打造一个团结友好、繁荣发展的东南亚。
河内团市委书记周洪明透露，连日来，首都各级团组织已多措并举开展多项颇具意义的活动；与首都政府和人民配合向地区和国际朋友推广“创意城市”、“和平城市”、“千年文献 – 英雄首都”形象。
东南亚青年节有望为东南亚各国青年沟通交流，扩大与区域内各国青年的国际关系敞开机会大门；从而向国际朋友介绍河内乃至越南传统文化特色和经济社会发展成就。
2022年东南亚青年节期间举行国花 – 国服展览会，推广东南亚各国文化和饮食，响应“致力于健康和团结的东南亚”的步行和签名留念活动，“东南亚愿望—致力于繁荣的东南亚”等丰富多彩的活动；重视推崇越南和区域内各国传统文化和现代价值，为参观者构建颇具吸引力的文化交流平台等。
7日晚，东南亚青年节期间还举行“致力于更强大的东南亚”文艺晚会和“喜迎第31届东运会的大学生音乐会”。（完）
东南亚各国驻越大使馆代表，越南各中央部门、机关与河内市领导，东南亚11个国家的1万名青年代表等一同出席活动。
2022年东南亚青年节举行的目的在于向地区和国际朋友推广首都河内乃至越南形象，充分彰显确保第31届东运会安全举办并留下深刻印象的高度决心。从而携手共建和平地区，打造一个团结友好、繁荣发展的东南亚。
河内团市委书记周洪明透露，连日来，首都各级团组织已多措并举开展多项颇具意义的活动；与首都政府和人民配合向地区和国际朋友推广“创意城市”、“和平城市”、“千年文献 – 英雄首都”形象。
东南亚青年节有望为东南亚各国青年沟通交流，扩大与区域内各国青年的国际关系敞开机会大门；从而向国际朋友介绍河内乃至越南传统文化特色和经济社会发展成就。
2022年东南亚青年节期间举行国花 – 国服展览会，推广东南亚各国文化和饮食，响应“致力于健康和团结的东南亚”的步行和签名留念活动，“东南亚愿望—致力于繁荣的东南亚”等丰富多彩的活动；重视推崇越南和区域内各国传统文化和现代价值，为参观者构建颇具吸引力的文化交流平台等。
7日晚，东南亚青年节期间还举行“致力于更强大的东南亚”文艺晚会和“喜迎第31届东运会的大学生音乐会”。（完）