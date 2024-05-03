东南亚将成为未来食品的主导市场

未来食品是一个食品领域的科学术语，是食品技术（FT）、生物技术（BT）和信息技术（IT）相融合的高技术产业。



据预测，未来食品的主要市场包括东南亚（43%）、美国（14%）、欧盟和英国（11%）和中国10.3%。

泰国未来食品贸易协会主席维斯特（Visit Limlurcha）表示，泰国的未来食品工业目前分为四大类，即功能性食品、医疗食品、新型食品和有机食品，这些食品正在迅速发展并变得越来越受欢迎。



2023年，泰国的未来食品出口额达到1430亿泰铢，同比增长1%，占食品出口总额的9%。



未来食品最受欢迎的是功能性食品和功能食品配料，占未来食品出口总额的89.5%。其次是替代蛋白，占未来食品出口总额的4.6%；医疗食品和有机食品分别占未来食品出口总额的4.5%和1.4%。



2024年食品趋势为泰国的未来食品出口创造了良好的机遇。这些趋势与关注健康和可持续发展的未来消费者趋势相一致。（完）