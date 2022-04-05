东南亚与新冠肺炎疫情安全共处：新加坡夜间娱乐场所恢复营业

越通社驻新加坡记者报道，因受

新冠肺炎疫情

影响而暂停营业两年后，新加坡夜间娱乐场所将于4月19日恢复营业，同时确保实施防疫措施。

具体是，酒吧、酒廊、卡拉OK、舞厅和夜店等所有夜间娱乐场所全面恢复营业，但需要实施安全管理措施。对于舞厅和夜店，访客入场前须出示阴性抗原检测结果。

恢复夜间娱乐场所营业被视为

新加坡

将居民日常生活恢复新常态的最后一步，受到该国民众和企业的欢迎。

*另一方面，越通社驻老挝首都万象记者报道，4月4日，老挝新闻文化旅游部发布禁令，禁止从 4 月 14 日至 16 日该国传统春节假期期间举行可能传播新冠病毒的所有活动，该禁令延长至 4 月 30 日为止。

针对老挝新冠肺炎疫情形势，4月5日，该国卫生部报告过去24小时新增2272例新冠肺炎确诊病例，使该国病例总数增至186870例，其中，死亡病例682例。

*4月4日，泰国卫生官员透露，该国最近首次发现疑似感染奥密克戎子毒株BA.1和BA.2的重组变体。

此前，泰国通报拉马蒂博迪医院Genomics医学中心发现首个确诊感染奥密克戎病毒株新变异体XE的病例。目前，这名患者已完全康复。

另一方面，泰国官员为从 4 月 13 日至 15 日泼水节之后该国每日新增病例数可能达到 10万例情景做好准备。

至于泰国疫情形势，4月5日上午数据显示，过去24小时以来，该国新增21088例确诊病例（不包括抗原快速检测呈阳性的10884例）和91例死亡病例，使该国病例总数增至3757575例，死亡病例25603例。（完）