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东南亚与新冠肺炎疫情安全共处：新加坡夜间娱乐场所恢复营业
具体是，酒吧、酒廊、卡拉OK、舞厅和夜店等所有夜间娱乐场所全面恢复营业，但需要实施安全管理措施。对于舞厅和夜店，访客入场前须出示阴性抗原检测结果。
恢复夜间娱乐场所营业被视为新加坡将居民日常生活恢复新常态的最后一步，受到该国民众和企业的欢迎。
*另一方面，越通社驻老挝首都万象记者报道，4月4日，老挝新闻文化旅游部发布禁令，禁止从 4 月 14 日至 16 日该国传统春节假期期间举行可能传播新冠病毒的所有活动，该禁令延长至 4 月 30 日为止。
针对老挝新冠肺炎疫情形势，4月5日，该国卫生部报告过去24小时新增2272例新冠肺炎确诊病例，使该国病例总数增至186870例，其中，死亡病例682例。
*4月4日，泰国卫生官员透露，该国最近首次发现疑似感染奥密克戎子毒株BA.1和BA.2的重组变体。
此前，泰国通报拉马蒂博迪医院Genomics医学中心发现首个确诊感染奥密克戎病毒株新变异体XE的病例。目前，这名患者已完全康复。
另一方面，泰国官员为从 4 月 13 日至 15 日泼水节之后该国每日新增病例数可能达到 10万例情景做好准备。
至于泰国疫情形势，4月5日上午数据显示，过去24小时以来，该国新增21088例确诊病例（不包括抗原快速检测呈阳性的10884例）和91例死亡病例，使该国病例总数增至3757575例，死亡病例25603例。（完）