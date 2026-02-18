丙午年漫步“马”主题艺术展

在喜迎丙午年新春的热烈氛围中，象征坚韧意志、忠诚品格与奋进精神的“马”形象在首都河内多处艺术空间中格外醒目。多元材质和不同视角的展览会不仅礼赞今年生肖，而且开启一段探索这一熟悉形象所蕴含的文化、历史与艺术内涵的旅程。

还剑湖畔的春之色彩——“马到”展

新年伊始，“马到”展自1月19日至2月28日举行，使还剑湖成为市民和游客的文化聚集地，吸引大量关注。展出作品融合民间艺术质感与当代创作语言，营造出既亲切又新颖的艺术氛围。

“马到”展空间。图自Vietnam+

“马到”展共推出31件作品，每幅画作都是一段文化故事，展现了马既是日常生活中亲切的形象，又是艺术创作中富有象征意味的文化符号。

神话与文化延续——“龙马开文”

如果说“马到”展突出马的本体象征，那么在河内博物馆（2月3日至3月2日）举行的“龙马开文”展将观众带入一个神话世界，在那里，马与龙相互融合，形成一种象征意义更为崇高的神圣形象。“龙马开文”在春节期间免费开放，成为不同年龄群体的热门目的地。

“龙马开文”展展出的产品。图自Vietnam+

位于河内博物馆一层的展览空间展示了100余件资料、实物和艺术作品，有助于让观众更好地了解这一瑞兽在越南文化生活中的起源、内涵及其绵延不绝的发展历程。

遗产空间中的大森林气息——“马归街市”

另一特色展览是自1月8日至3月底在文庙—国子监举行题为“马归街市”的雕塑展。在这座拥有千年历史的文化遗产地，苔藓覆盖的瓦片屋顶下，马雕塑充满了西原地区森林自由奔放的气息，创造了传统与现代之间有趣的对话。

展览的独特之处在于文化交融。在宁静的遗产空间中，当代艺术作品犹如一座桥梁，连接着过去与现在。观者不仅可以参观与欣赏艺术作品，而且能以一种更亲密、更鲜活的方式体验艺术。对于年轻人而言，这是通过现代艺术语言了解文化遗产的机会，从而培养他们对传统价值的认同感。

三场展览有三种表达方式，但共同颂扬马作为充满活力的文化象征的形象。在丙午年春天，这些艺术相遇不仅丰富了首都文化生活，也唤起越南民族对悠久文化遗产的自豪感。（完）