丙午年正月初五市场观察：严防价格异常波动

农历丙午年正月初五，越南全国生活必需品市场基本恢复正常运转。各大城市中，超市系统、购物中心及传统集市同步开门营业，货源充足，交易量较年初几日更趋活跃，但商品价格保持平稳，未出现异常波动。



据观察，从腊月廿七至廿九是年前最忙碌的三天，各大超市客流量较平日增长30%至50%，消费者主要采购生鲜食品、糖果糕点、饮料及鲜花。部分肉类、水产品、蔬菜品类因季节性规律小幅上涨5%至10%，但由于货源补充，并未对价格形成压力。至腊月廿九，随着大部分年货采购完成，消费热度迅速回落。



从正月初四起，市场开始恢复正常，初五当天更为明显，民众陆续返城上班。各大分销系统运转顺畅，新春促销活动频频上新。

总体来看，从腊月廿七高峰期至正月初五，市场保持平稳状态，未出现供应中断或局部价格飙升情况。这一稳定态势得益于各地提前部署、协同推进的准备工作。



具体的是，春节储备商品量较平日增长约10%至15%，多家企业主动将必需品储备提升20%至40%，以防短缺。通过物价平稳计划和流动销售，商品广泛分配至城市、工业区及偏远地区。参与企业承诺春节期间保持价格稳定，多数商品售价还低于市场价5%至10%。



在保障供应的同时，市场检查监督工作有序开展。春节期间，职能部门共查处20起违规案件，处罚金超10.57亿越盾，未发现大规模突出案件。



工贸部预计，从正月初六起，随着生产经营活动回归正轨，日常消费需求可能进一步增加。基于充足货源储备和灵活调控机制，市场有望保持稳定。（完）