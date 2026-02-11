丙午年春节：“家乡之春”走近旅土侨胞

在丙午年春节来临之际，2月7日，越南驻土耳其大使馆在伊斯坦布尔市隆重举行2026年“家乡之春”迎春活动。这是一项具有重要意义的年度活动，旨在凝聚旅土越南人社群的团结力量，弘扬心系祖国家乡的传统情怀。



越通社驻南欧记者报道，“家乡之春”活动吸引了众多在土耳其生活、学习和工作的侨胞及留学生积极参加。伊斯坦布尔市副市长Mehmet Sülün代表市政府出席活动。越南驻伊斯坦布尔名誉领事Ali Tezolmez也应邀出席。



越南驻土耳其大使邓氏秋河在活动上致辞时表示，这是越南大使馆首次在伊斯坦布尔市——旅土越南人聚居之地举行“家乡之春”活动。邓氏秋河回顾了2025年国家取得的突出成就，特别是越南共产党第十四次全国代表大会的成功召开以及精简机构改革事业。这些重大事件在国家发展进程中具有特别重要的意义。

在回顾2025年越土双边关系在尤其是政治外交、经贸和国防等领域取得的积极进展时，邓氏秋河强调，基于两国文化与历史价值的相通，以及当前全面合作基础上，越南与土耳其关系蕴含巨大潜力，预计将在2026年及今后几年实现新的突破。



邓氏秋河呼吁侨胞继续发扬团结、勤劳、创新和奋发向上的优良传统，努力维护越南语和民族文化特色，为推动越土友好关系发展贡献力量，并与国内同胞一道，携手推动越南稳步迈入新时代。



参加活动的侨民对党和国家的关心，以及越南驻土耳其大使馆对侨胞生活的密切关注表示感谢，承诺将继续团结奋斗，不断发展壮大，始终心系祖国家乡。



此次活动不仅是一次欢聚的契机，更彰显了越南文化的旺盛生命力和海外游子的民族自豪感。活动在温馨真挚的氛围中圆满落幕，给每一位越南侨胞以及出席的国际嘉宾留下了深刻印象。（完）