丙午年新春首个交易日股市迎来“开门红”

2026年丙午年首个交易日，股票市场从早盘起交易便活跃，涨势一直持续到收盘，为投资者营造了兴奋的心理氛围。

截至2月23日收盘，越南指数（VN-Index）大涨 36.05 点，收报1860.14点。成交量超过7.568亿股，成交额逾23.5043万亿越盾。全场共有280只股票上涨，73只下跌，38只持平。

河内指数（HNX-Index）上涨 4.77 点，收报261.83点。成交量超过6230万股，成交额逾1.4004万亿越盾。全场共有120只股票上涨，48只下跌，51只持平。

非上市公公众公司板块指数（UPCOM-Index）上涨 0.71 点，收报 128.05 点。成交量超过3470万股，成交额近5800亿越盾。全场共有186只股票上涨，56只下跌，71只持平。

在国内投资者纷纷注资买入股票的同时，外资则在胡志明市证券交易所（HOSE）连续第二个交易日维持净卖出，净卖出总额超过1.213万亿越盾。其中，主要抛售对象为FPT股份（近1.141万亿越盾），其次是VCB（逾2650亿越盾）和VPB（近1640亿越盾）。

总体而言，丙午年首个交易日的积极走势表明投资者心理正处于亢奋状态，国内资金强力回流并集中于领涨股板块。三大交易所同步上涨且成交量回升，这一信号显示了市场对短期趋势的乐观预期。（完）