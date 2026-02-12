丙午年新春书法节在文庙—国子监开幕

2 月 11 日下午，丙午年新春书法节开幕式在国家特别遗迹文庙—国子监湖文湖畔举行，并同步启动系列迎新春文化艺术活动。



本届新春书法节自 2 月 11 日持续至 2026 年 3 月 1 日（即农历丙午年正月十三），每日 8 时至 22 时向公众开放。



文庙—国子监文化科学活动中心主任黎春骄在开幕式上表示，新春书法节不仅是民众欣赏书法、迎新求字的文化空间，更是弘扬崇学尚德精神、引导人们追求“真—善—美”价值的重要活动。



他指出，今年书法节以“国学”为主题，适逢越南第一所国学学校——国子监建校 950 周年。活动旨在彰显文庙—国子监在民族教育史上的重要地位，以及升龙—河内尊师重道、崇尚贤才的优良传统。组委会同时强调，要在活动期间严格维护秩序与安全，保持遗迹庄重、文明的形象。



新春求字活动仍是书法节的核心亮点 图自越通社



今年书法节在空间布局和内容设置上实现明显创新。湖文区域景观经过整体整修提升，风格典雅，传统元素与现代气息相融合。各功能区规划科学合理，包括书画展区、文化遗产体验区、传统手工艺体验区、新春求字区以及饮食文化展示区等。



新春求字活动仍是书法节的核心亮点。35 个书法帐篷由经公开、透明遴选程序选出的书法家进驻，现场挥墨。这一活动历来深受市民和游客欢迎，成为春节期间弘扬崇学传统和越南“求字迎春”文化习俗的重要载体。



此外，丙午年新春书法节还推出丰富多彩的配套活动，面向不同群体，包括文化遗产教育项目、阅读文化空间、传统手工艺产品展示、民间游戏、传统棋艺、舞狮表演以及官贺、歌筹、嘲剧等民间艺术演出。相关活动在内殿区、监园及湖文区域举行，营造出热烈喜庆、富有民族特色的节日氛围。



活动期间的民间艺术演出 图自越通社

在遗迹内殿区，除常设展览“第一所国学学校”、“道学之源”外，今年还在太学殿前堂推出“文献印记 4——千年道学”专题展，以及“骏马入城”、“石刻留名”等主题展览，进一步彰显文庙—国子监在升龙—河内文献传统中的深厚历史与文化价值。



为确保民众和游客在安全、文明、健康的环境中欢度新春，文庙—国子监文化科学活动中心已主动与有关部门和地方政府协调，制定安保、交通疏导和消防等保障方案，确保活动期间湖文及整个遗迹区域秩序安全。（完）