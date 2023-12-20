世行：2023年是越南经济“坚强”一年

在最新的东亚和太平洋地区经济更新报告中，世界银行（WB）预测越南的经济增长率不会太高，但与许多其他国家相比，这仍然是积极增长势头。

世界银行驻越南首席经济学家安德里亚·科波拉（Andrea Coppola）接受越通社记者的采访时表示，如果用一个词来形容2023年越南经济的话，他会选择“坚强”这个词。

他认为，全球经济衰退对越南开放型经济造成重大冲击。然而，越南经济仍然保持着世界许多国家梦寐以求的增长速度。

2023年底，越南经济呈现积极复苏迹象，并受三个主要因素的影响。 一是外国对越南出口产品的需求逐渐恢复，二是有关机构发挥促进公共投资到位工作的重要作用，三是尽管经济受到强烈冲击，但私人消费恢复良好。

另外，全球诸多媒体机构刊登关于越南的成绩和潜力的文章。诸多国家元首对越南进行访问也吸引了国际社会的关注。

由于越南经济和政治稳定以及融入世界经济的能力，越南被视为国际投资商颇具吸引力的目的地。

在此背景下，最重要的是越南应继续巩固营商环境，吸引私人投资者的眼球，充分利用全球地缘政治发展对国际投资和贸易的影响。

*2024年经济背景

安德里亚·科波拉表示，预计国际形势将面临一系列新挑战。 继2023年全球经济衰退后，全球经济增长（包括越南重要贸易伙伴——美国在内）预计将在2024年进一步减速。

世界银行预计，世界其他地区对越南商品的出口需求将在2024年之前复苏，但复苏力度不会像以前那么强劲。这种充满挑战的局面可能会持续一段时间。

在此背景下，世行专家建议越南提高抵御外部冲击的能力，利用内在力量和国内生产力支持经济增长。通过这种方式，越南可以将全球经济衰退带来的挑战转化为进一步加强国内经济增长模式的机遇。

越南可以通过财政政策支持经济增长，通过加快基础设施项目和转型性公共投资项目的实施，促进经济短期和长期增长。

此外，世行专家认为，越南人民是国家内部资源的最大来源。因此，他建议越南继续促进私营部门发展，并通过提高劳动力素质来提高生产力，进一步增强私营部门的竞争力。

世行预测，2023年越南经济将增长4.7%，2024年恢复至5.5%，2025年增至6.0%。（完）