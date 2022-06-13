世行：越南多个经济指数保持强劲复苏增长

6月13日，世界银行（WB）在首都河内正式发布《2022年6月越南宏观经济更新报告》。报告指出，工业生产继续保持平稳增长态势，同比增长10.4%；商品零售和消费服务营业收入环比增长4.2%和同比增长22.6%。这些数字充分展现了越南国内消费需求的强劲复苏。

值得注意的是，2022年5月份

越南

接待国际游客人数约17.3万人次，比4月增长70%左右，创2020年4月以来新高，但仍未达到疫情爆发前到访的国有游客人数的16%。5月份消费服务营业收入和商品零售额分别同比增长41%和18.4%，主要受到住宿和餐饮业蓬勃发展的拉动，增长率达近70%且高于3年前疫情爆发前水平的12.4%以上。旅游服务收入业同比增长了两倍，但与疫情爆发前相比仍下降60%。

在全球不确定性增加的情况下，出口增长放缓，进口持平。5月份引进外商直接投资注册资本达到8.79亿美元，为2020年9月以来的最低水平，同比下降近50%。这是连续第四个月下降。并购活动业连续第二个月放缓，5月出资、购买股份总额同比下降40%。5月引进FDI同比仍增长8.5%，标志着连续6个月增长。

同时，消费者物价指数则从4 月份的2.6%小幅上升至5月份的2.9%，主要原因是成品油价格上涨，5 月份成油品价格同比上涨约 54.5%。5月份生产者价格通胀出现降温迹象，投入成本和产出价格涨幅创近3个月最低。

信贷强劲增长 ，同比增长16.9%，而银行间隔夜拆借利率从4月底的1.73%急剧下降至5月底的0.33%。得益于国内总需求强劲复苏，5月国家财政预算收入同比增长约29.4%，使国家财政预算连续5个月保持盈余。2022年前5月政府债券和政府担保债券的发行量仅达计划的14.1%，不到去年同期的一半。

世界银行的报告还指出，尽管俄乌冲突依然持续导致全球不稳定性增加，世界商品价格大幅上涨，中国为防控疫情实施封锁措施导致供应链中断，但越南经济仍保持强劲复苏势头。（完）