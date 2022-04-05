世行预测2022年越南经济增长5.3%

世界银行（简称“世行”）4月5日以视频方式举行新闻发布会，发布《东亚和太平洋地区经济形势报告：直面重重风暴》（以下简称报告）。



据此，报告分析了截至目前的经济形势，并提出了整个地区和每个国家在 2022 年的展望。至于越南，世界银行负责东亚和太平洋地区的首席经济学家阿狄忒亚·玛图（Aaditya Mattoo）表示，越南是世界银行必须将增长预测进行大幅下调的经济体之一。



阿狄忒亚·玛图表示，尽管世行在 2021 年 10 月预测2022 年越南经济增长 6.5%，但到目前为止，世界银行的预测仅为 5.3%。然而，这只是基线情景，悲观情景可能只有4.4%。



世行过去之所以大幅下调越南的增长预测，是因为越南在应对新冠肺炎变异毒株奥密克戎时面临种种困难，导致新感染人数非常多。加上，越南还受到石油进口额高达 GDP 的 3%的影响。

虽然越南被公认为从全球贸易体系中获得最大受益的国家之一，但这同时也是使越南更容易受到外部冲击的原因。这意味着越南必须更加成功地建立和完善其社会保障体系。



世界银行负责东亚和太平洋地区的首席经济学家还建议越南认真研究金融举措。



阿狄忒亚·玛图认为，越南是多年来在吸引外国直接投资方面非常成功的国家的典范，在提升其在全球价值链中的地位和位置方面成效显著。



这有助于越南实现与往年相比的良好增长目标并将贫困率降至较低水平。因此，越南需要着力寻找措施推动服务业向纵深发展，为提高服务业和生产经营企业等众多经济部门的生产力创造良好动力。（完）