世行预测越南经济稳定增长 贫困户发生率继续下降

在2025年4月发布的《东亚和太平洋地区经济更新报告》中，世界银行预测2025年越南国内生产总值增长率为5.8%。

报告指出，经过2023年的低迷后，越南经济已实现了令人印象深刻的复苏，这主要得益于外部需求增长强劲，推动2024年商品和服务出口增长达15.5%。与此同时，房地产领域也出现回暖迹象，受益于更具吸引力的购房贷款利率以及新项目供应的回升，为国内私人投资提供了新的动力。

世行认为，作为一个以进出口为导向的经济体（进出口总额相当于近GDP的170%），越南经济对全球贸易政策的变动尤为敏感。美国目前是越南最大的出口市场，占出口总额的30%，而中国依然是主要的进口来源，占比达38%。

在不确定性加剧的背景下，消费者信心可能持续走弱，导致消费支出低迷。与此同时，金融领域的风险依然存在。尽管政府在财政方面仍有刺激经济的空间，但扶持措施的实施可能会因公共投资长期缓慢拨付而受到阻碍。

经济专家认为，未来采取的政策措施应特别关注扩大公共投资，以解决基础设施瓶颈问题。同时，还需努力降低财政领域的潜在风险，并加快推进结构性改革。

世界银行预测，越南的中期增长前景仍然乐观，预计国内生产总值（GDP）将在2026年回升至6.1%，并在2027年达到6.4%。为了把这一潜力化为现实，越南需要一个更加稳定的国际经济环境，同时在国内推进改革，提高生产率、投资于人力资源开发，并推动经济绿色转型。（完）