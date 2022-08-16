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世行发展对话执行董事：越南国家总体规划目标与发展目标相和谐
国会副主席阮德海8月16日下午与世界银行前副行长、“发展对话”执行董事丹尼·莱比锡率领的世界银行代表团举行工作会谈，增长对话执行主任为队长。
丹尼·莱比锡表示，此前在有关国家总体规划的工作会议上，世行代表团与越共中央经济部、计划与投资部讨论了与国家总体规划有关的注意事项和风险。
丹尼·莱比锡表示，越南国家总体规划目标基本上与至2045年发展目标相和谐。在实现目标过程中，世行愿与越南国会及有关部委和机构配合，提出解决规划落实过程中的问题的建议。
越南国会副主席阮德海认为，制定国家总体规划是一个困难而复杂的问题。规划规模巨大，因此须确保资源同步、统一、合理配置。越南国会希望今后双方继续加强交流、合作，以支持越南制定和完善国家总体规划。
世行同意支持越南举办2022年经济社会论坛。阮德海表示，越南国会将举办2022年经济社会论坛，希望世行将派遣代表出席论坛。
越南国会副主席强调，世行是越南的发展伙伴，期待世行在此次论坛上发表评估经济复苏前景的官方报告，其中指出国际经济背景下对越南的挑战和影响，并为越南提出建议。（完）
丹尼·莱比锡表示，此前在有关国家总体规划的工作会议上，世行代表团与越共中央经济部、计划与投资部讨论了与国家总体规划有关的注意事项和风险。
丹尼·莱比锡表示，越南国家总体规划目标基本上与至2045年发展目标相和谐。在实现目标过程中，世行愿与越南国会及有关部委和机构配合，提出解决规划落实过程中的问题的建议。
越南国会副主席阮德海认为，制定国家总体规划是一个困难而复杂的问题。规划规模巨大，因此须确保资源同步、统一、合理配置。越南国会希望今后双方继续加强交流、合作，以支持越南制定和完善国家总体规划。
世行同意支持越南举办2022年经济社会论坛。阮德海表示，越南国会将举办2022年经济社会论坛，希望世行将派遣代表出席论坛。
越南国会副主席强调，世行是越南的发展伙伴，期待世行在此次论坛上发表评估经济复苏前景的官方报告，其中指出国际经济背景下对越南的挑战和影响，并为越南提出建议。（完）