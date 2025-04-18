世行关注越南基础设施发展问题

18日，越南建设部部长陈鸿明会见了世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam Sherman）。

玛丽亚姆·谢尔曼强调，世行十分关注越南基础设施，尤其是交通基础设施发展问题。目前，世行已派遣更多资深专家赴越南，旨在配合、大力推动双边之间各合作项目。

玛丽亚姆·谢尔曼重新提及了近期，世行行长彭安杰（Mr.Ajay Banga）与越共中央总书记苏林和政府总理会面时取得的良好成果，表示相信双方的合作将继续取得新成功，特别是在交通基础设施和建设领域。

此外，玛丽亚姆·谢尔曼表示十分关注建设部未来的优先事项，公路、高速公路分级管理的改革、双方一些项目实施进度等。她同时表示希望双方就今后建设国家铁路调度中心的具体计划以及推动交通领域合作项目进度进行讨论。

陈鸿明强调，越南政府和建设部始终高度评价世行在越南经济社会发展和推进国际一体化进程，尤其是消除贫困、性别平等、偏远地区发展援助等方面向越南提供的支持。他同时介绍各项目的情况和相关信息。

陈鸿明表示，为了提高合作效果，世行各专家工作组与建设部有关机关和单位沟通和磋商。对于与各项目有关的规定和政策的具体内容，建议世行同建设部有关机关和单位i沟通。

陈鸿明强调，越南始终重视并希望继续受到世行的援助。双方一致同意将进一步加强沟通和合作。（完）