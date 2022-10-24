世界限制粮食出口的趋势与越南企业的优势

在世界需求增加，而主要的农业生产国呈现限制出口的趋势，越南粮食企业有很多机会增加出口。

国际货币基金组织（IMF）9月30日表示，俄乌冲突中断了粮食和化肥出口活动，导致2008年以来最严重的全球粮食危机。

国际货币基金组织的最新调查结果显示，乌克兰不稳定局势使粮食和化肥价格意外上涨，导致2022-2023年48个粮食最匮乏的国家将不得不追加90亿美元用于进口。

印度近期实施的大米出口禁令，加上中国和全球多个地区的极端天气，导致大米价格大幅上涨。这对包括越南在内的大米出口国产生了重大影响。

具体为，2022年9月8日，印度正式禁止碎米出口（占出口总额的4%），并对部分其他种类的非巴斯马蒂大米（占出口总额的23%）征收20%的关税。

印度是世界第一大米出口国，占全球大米贸易总量的37%。2007年印度曾禁止大米出口，使越南和全球大米的价格在次年大幅上涨。

与此同时，越南也将直接受益于印度的出口限制政策，尤其是碎米产品。 2021年，印度对中国出口超过3.6亿美元的碎米，所占比重最大，达38.6%。因此，碎米出口禁令对越南企业来说是一个良机。

据越南工贸部工业和贸易信息中心（VITIC）的初步航运数据显示，2022年10月1日至22日，26.5万多吨大米将从胡志明市港口出发，其中大部分出口到菲律宾、非洲和孟加拉国。

恶劣天气预计将降低中国、印度和巴基斯坦2022-2023年稻米产量。这三个国家的大米出口供应总量占世界大米出口总量的49%。

美国农业部也预测，越南大米出口量将增加。凭借有利的天气条件，2022-2023年度的产量为正。

据越南统计总局的数据显示，2022年前9月，越南大米出口量约达544.3万吨，同比增长19.3%；出口额达26.4亿美元，同比增长9.3%

据世界领先的市场研究公司——美国Research and Markets公司的《2022-2031年越南大米产业研究报告》，越南被评价为世界第三大大米出口国。 Research and Markets 认为，2022-2031年间，越南的大米出口量和出口额将持续增长。

另一方面，越南粮食协会（VFA）指出，越南的主要粮食作物和经济作物之一——木薯今年出口预计将保持良好增长，出口额将超过12亿美元。

从实际来看，在新冠肺炎疫情、俄乌冲突以及高通胀的背景下，越南粮食企业的出口活动仍持续增加并取得了令人瞩目的业绩。

其中值得一提的是PAN集团股份公司。这是一家专门生产和分销优质植物品种，以及向欧盟等要求苛刻的市场出口品牌大米的企业。

由于印度限制出口，PAN集团的大米业务预计也将受益于大米价格的大幅上涨。此外，由于该公司主攻优质大米，大米出口活动利润率较好。

该公司预计2022年合并净收入达 14.3 万亿越盾，税后利润为7550亿越盾，比去年分别增长54.6%和48%。（完）