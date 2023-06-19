世界银行：越南通胀出现放缓迹象

据世界银行（WB）19日发布的《越南宏观经济更新报告》，2023 年5月，越南零售额同比增长11.5%，相当于4月份的增长水平；商品销售额从4月份的9.7%提升到5月份的10.9%，服务业营业收入增速从4月份的19.2%降至5月份的7.6%。

由于外部需求疲软，2023年5月份越南商品出口增长率仅为6%，低于2022年的同期水平；进口额下降18.4%，反映了 FDI 企业和国内企业对原材料的需求下降。

由于全球能源价格和国内物流成本降低，居民消费价格指数 (CPI)连续第四个月下降，从 4 月份的2.8%降至5月份的2.4%；核心通胀仍处于较高水平，为4.5%。

2023年5月，全球不确定性因素继续影响投资者的信心，外国直接投资 (FDI) 的投资资金有所放缓。今年5月，越南外资项目实际到位资金仅为18亿美元，相当于 2022 年同期的水平。

2023年5月，越南国家银行将再融资利率从5.5%下调至5.0%，隔夜拆借利率从6%下调至5.5%。这是自2023年3月以来越南国家银行连续第三次降息。此外，信贷增长放缓，从2023年4月的9.2%降至5月的9%。

2023年5月，越南国家预算赤字较大，约为 20 亿美元。财政预算收入下降35.8%，公共财政支出增长27.8%等。

《报告》指出，外部需求持续疲软，全球不确定性因素正在对经济产生不利影响，导致进出口萎缩，工业生产放缓。虽然国内消费仍然相当稳健，甚至达到疫情前的增长水平，但信贷增长仍旧持续放缓，反应出信贷需求偏弱。

《报告》指出，当通胀出现放缓迹象时，越南国家银行已放宽货币政策，为经济护航。但是，货币政策管理机构需要密切关注越南与其他国家货币政策方向的差异，这可能会对资本流动和汇率造成压力。

此外，加快公共投资支出将在短期内支持总需求和经济增长。同时，优先投资于数字和绿色技术、基础设施和人力资源，将助力推动可持续发展。

世行专家还表示，目前应通过社会福利体系尽快支持受影响人群，简化行政审批流程，消除法律障碍，进而刺激经营投资活动。（完）