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世界银行：越南各领域复苏 巩固经济增长势头
世界银行最近发布的2022年4月《越南宏观经济更新报告》指出，2022 年第一季度越南国内生产总值增长率比2021年同期增长5%以上，相当于2021年第四季度的增速，但仍比疫情前的增速低两个百分点。
报告显示，越南工业-建筑业和服务业分别增长6.4%和4.6%，对今年一季度GDP增长贡献4.3个百分点。出口活动对加工制造业产品的大量需求，促进了工业-建筑业的增长。
金融、银行和保险业以及信息传媒业过去两年表现出良好韧性保持稳健增长。住宿和餐饮业增长率同比下降1.8%，远低于疫情前的水平。
3月份工业生产保持稳健，同比增长8.5%，而消费品零售和服务收入增长率增至9.4%。该数字是两年来最好的结果之一。
在俄乌冲突加剧全球动荡的背景下，今年3月份，越南货物贸易仍实现顺差14亿美元，外商直接投资的注册资本和到位资金保持稳定的增长势头。能源价格上涨和内需回暖使通胀率从2月份的1.4%升至3月份的2.4%。
贷款余额占存款总额的比例上升，显示出越南国内财政趋紧的迹象。3月末银行间同业拆放利率为2.08%，同比上升1.8个百分点。由于预算收入完成既定目标，而公共投资项目的实施进展缓慢，使国家银行继续实现预算盈余。
世行建议，通胀上升会影响国内消费的复苏和经济增长。因此应密切关注国内价格走势。
在短期内，应以有针对性的政策干预来消除物价上涨对人们，特别是弱势群体的影响。近期出台的汽油减税政策也是短期措施。
从中期来看，建立一个更有针对性、更有效和更有弹性的社会保障体系将有助于增强抵御外部冲击的能力。（完）