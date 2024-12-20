世界银行驻越南首席经济学家: 全球经济稳定 越南卓越增长

在全球经济面对地缘政治不稳定、通货膨胀和自然灾害等的背景下，2024年越南仍奋勇前进，成为东亚-太平洋地区增长最快的经济体之一。

世界银行驻越南、老挝和柬埔寨首席经济学家及越老柬三国公平增长、金融与制度负责人安德里亚·科波拉(Andrea Coppola)在接受越通社记者专访时已强调，营商环境稳定、不间断改革趋势是保持越南投资吸引力和增长的钥匙。

尽管如此，2025年也带来一些挑战，要求越南在保持可持续增长和走向2045年成为高收入经济体的目标中需拥有突破改革。

安德里亚·科波拉表示，2024年，越南经济取得许多积极成果。像实际上许多国家一样，越南也要面临地缘政治紧张局势造成的不稳定性增加，然而越南经济仍展现出在各逆境中的坚强毅力。

此外，气候变化和自然灾害也带来各大挑战，如第三号台风摩羯的影响，这真正是越南的巨大挑战。然而，经历了一切，越南仍取得令人印象深刻的成就。越南不仅保持了经济发展势头，而且还延续了长期增长趋势。特别，2024年，基于出口和国内需求恢复，越南已成为东亚-太平洋地区增长最快的经济体之一。这是值得称赞的成就，同时相信该积极趋势将在2025年内延续。

在谈到推动越南吸引外资能力时，安德里亚·科波拉特别强调了三大主要因素，包括越南营商投资环境给投资者带来稳定；国际社会高度评价越南政府在改善营商投资环境中国做出的不懈努力；越南利用好中美两国之间桥梁作用的战略地位。基于此，越南可吸引大量外资。

为了提高竞争力，越南应集中三大领域，包括对人力资源的投资，提高劳动力的技能；改善基础设施，特别是交通运输和能源，包括清洁能源，减少出口产品的碳排放强度；用好现有各项自贸协定，通过减少非关税壁垒发挥各项协定的作用，从而推动贸易和投资。

安德里亚·科波拉表示，世行预期2025年越南经济增长可达6.5%左右，其将帮助越南成为东亚-太平洋地区增长最快的经济体之一。然而，越南仍需对一些风险保持警惕，如中国、美国和欧洲等越南各大贸易伙伴增长放缓危机可对出口产生影响；银行领域资产质量下降，可影响到贷款和投资能力；气候变化和自然灾害也是值得关注的因素。

若这些风险成为现实，货币政策将没有能力来助推越南增长，在此情况下，包括推进公共投资拨付进度在内的财年政策需起到主导作用。各职能机关可鼓励各家银行改善资金安全率和巩固体制框架，旨在谨慎监督并提前干涉。

此外，越南需要加强财政监督框架和实施重要机构改革，特别是教育和经营环境领域改革，这正是国内私营部门发展的钥匙。

安德里亚·科波拉同时还高度评价越南政府在灵活使用各项货币政策、财政政策来稳定宏观经济、恢复国内需求工作中取得值得认可的成功。改善营商投资环境，特别是简化和合理化各项规定的努力也值得赞扬。

他同时认为，今后为了保持经济可持续和包容增长势头，越南需集中人员、基础设施和体制等核心领域。最重要的是继续对人力资源的投资，改善交通和能源系统，旨在提高竞争力和减少环境的影响，同时现代化各体制，为私营部门发展创造便利条件。这些举动将帮助越南进一步接近2045年成为高收入经济体的目标 。（完）