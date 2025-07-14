世界自然遗产风芽-格邦国家公园扩园方案获批 拓展至老挝欣南诺国家公园

风芽-格邦国家公园与欣南诺国家公园共同构成了世界上最原始的石灰岩喀斯特地貌景观和生态系统之一。该区域位于长山山脉与中南半岛石灰岩地带的交汇处，拥有独特的地质历史，其喀斯特地貌的形成始于约4亿年前的古生代（Paleozoic）时期。

在地质与地貌方面，该区域属于全球最大、最完整的湿润热带喀斯特系统。这里多样化的多边形喀斯特地貌特征在世界上其他地方均无可比拟。特别是韩松洞（Sơn Đoòng）与老挝色邦非洞拥有世界上已知直径最大、连续性最强的地下洞穴通道。



在生态系统方面，这是北安南热带森林陆地生态区中具有全球性意义的生态系统的保护区。石灰岩景观的复杂性与相对完整性创造了许多生态位，为生态和物种进化过程提供了理想环境。



风芽-格邦国家公园里雄通（Hung Thoòng）里面的美景。图自越通社

在生物多样性方面，风芽-格邦国家公园内共有超过2700种维管植物和800种脊椎动物；而在欣南诺国家公园，共有超过1500种维管植物和536种脊椎动物。



越通社驻法国记者报道，老挝欣南诺国家公园成为世界自然遗产越南风芽-格邦国家公园的扩展部分申请文件由两国政府于2024年2月共同提交联合国教科文组织在本届大会上审批。



越南文化体育与旅游部副部长黄道刚评价称，这是越南与老挝的共同成功，是两国“万古长青、世代相传”友谊的生动体现。他透露，今后两国各有关机关将继续配合保护并弘扬越老跨境自然遗产的价值，从而推动经济可持续发展。



截至目前，越南共有9项世界遗产，其中跨省世界遗产2项，即广宁省与海防市的下龙湾——吉婆群岛以及横跨广宁省、北宁省和海防市的安子-永严-昆山-劫泊遗迹群；另外还有第一项跨境世界遗产，即越南广治省风芽-格邦国家公园与老挝甘蒙省的欣南诺国家公园。风芽-格邦国家公园与欣南诺国家公园被教科文组织列入《世界遗产名录》将成为全球跨境世界遗产管理的典范，也为越南根据《保护世界文化和自然遗产公约》在世界遗产管理工作中分享实际经验提供契机。



此外，这也是越老两国文化遗产合作的象征，有助于进一步加强和巩固两国兄弟邻邦之间的友谊与团结。



拥有9项世界遗产的越南继续彰显其对保护和弘扬宝贵文化与自然遗产价值的强有力承诺，同时展现出在保护人类共同遗产方面的国际合作精神等。（完）