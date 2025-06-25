世界经济论坛2025年新领军者年会全体会议开幕 越南等国领导人出席

越通社特派记者报道，以“新时代企业家精神”为主题的世界经济论坛第十六届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）25日上午在中国天津市召开全体会议。



来自90多个国家的1700多名参会者，围绕“解读全球经济”“中国展望”“剧变中的产业”“投资人类与地球”“新能源与材料”等五大议题展开深入对话与交流。



越南政府总理范明政以及中国国务院总理李强、新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）、塞内加尔总理乌斯曼·松科（Ousmane Sonko）、厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚（Daniel Noboa）和吉尔吉斯斯坦总理阿德尔别克·卡斯玛利耶夫（Adylbek Kasymaliev）等五国政府领导人一同出席全体会议开幕式。

作为本次会议的东道主，中国国务院总理李强强调，2025年天津世界经济论坛年会对于推动多边主义、全球贸易与投资以及在世界经济环境发生根本性变化背景下弘扬创业精神具有重要意义。



会议期间，越南政府总理范明政出席并在多个重要讨论会中发表讲话，同时以特别嘉宾参加题为“越南—奋发图强的时代：从愿景到行动”的国家政策对话。



这是世界经济论坛连续第三次邀请越南政府总理范明政出席WEF新领军者年会，充分体现了WEF对越南日益提升的地位和作用的高度重视与积极评价，也反映出对越南在经济社会发展方面所取得的令人瞩目的成就以及对范明政总理个人领导能力的认可。（完）