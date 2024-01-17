世界经济论坛第54届年会：越南政府总理会见全球龙头企业代表

*越南政府总理范明政会见了全球领先的数字支付公司Visa首席执行官瑞安·麦金纳尼(Ryan McInerney)。



瑞安·麦金纳尼表示，在进入越南20多年，Visa一向把越南视为其在全球最重要的市场之一。他说，越南经济发展活跃，在科技创新领域，特别是在电子支付方式方面呈现出许多新特点。Visa希望继续深入参加越南创新和数字化转型进程中。



范明政总理高度评价过去20多年Visa公司在越南乃至全球的新进展，并对该公司在越南长期投资合作表示感谢。范明政表示，越南刚成立国家创新中心（NIC），并建议，该集团加强与越南机构的合作，为类似的创业创新计划发展提供支持。



范明政总理希望和欢迎Visa 继续参加越南创新和数字化转型过程，其中包括与越南国家银行合作，制定全面的金融战略，并促进稳定、可持续发展、最具规模和满足经济社会发展目标的金融系统。



*当天下午，范明政总理会见了亚马逊全球公共政策副总裁迈克尔·庞克(Michael Punke)。



迈克尔·庞克表示，亚马逊希望与越南政府共同制定优先使用云计算的政策；并建议，越南政府采取更加开放的政策，激励从事数字商务和数据中心与云计算等新服务领域的企业发展，以及为跨境数据流动提供支持。



范明政总理高度评价亚马逊公司和其子公司在全球和越南开展越南电商、云计算、线上电视服务等的业务和所作出的贡献；对公司提出关于与越南合作，为越南数字化转型、数字经济和数字社会建设等做出贡献的建议表示欢迎。