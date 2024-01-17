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世界经济论坛第54届年会：越南政府总理会见全球龙头企业代表
*越南政府总理范明政会见了全球领先的数字支付公司Visa首席执行官瑞安·麦金纳尼(Ryan McInerney)。
瑞安·麦金纳尼表示，在进入越南20多年，Visa一向把越南视为其在全球最重要的市场之一。他说，越南经济发展活跃，在科技创新领域，特别是在电子支付方式方面呈现出许多新特点。Visa希望继续深入参加越南创新和数字化转型进程中。
瑞安·麦金纳尼表示，在进入越南20多年，Visa一向把越南视为其在全球最重要的市场之一。他说，越南经济发展活跃，在科技创新领域，特别是在电子支付方式方面呈现出许多新特点。Visa希望继续深入参加越南创新和数字化转型进程中。
范明政总理高度评价过去20多年Visa公司在越南乃至全球的新进展，并对该公司在越南长期投资合作表示感谢。范明政表示，越南刚成立国家创新中心（NIC），并建议，该集团加强与越南机构的合作，为类似的创业创新计划发展提供支持。
范明政总理希望和欢迎Visa 继续参加越南创新和数字化转型过程，其中包括与越南国家银行合作，制定全面的金融战略，并促进稳定、可持续发展、最具规模和满足经济社会发展目标的金融系统。
*当天下午，范明政总理会见了亚马逊全球公共政策副总裁迈克尔·庞克(Michael Punke)。
迈克尔·庞克表示，亚马逊希望与越南政府共同制定优先使用云计算的政策；并建议，越南政府采取更加开放的政策，激励从事数字商务和数据中心与云计算等新服务领域的企业发展，以及为跨境数据流动提供支持。
范明政总理高度评价亚马逊公司和其子公司在全球和越南开展越南电商、云计算、线上电视服务等的业务和所作出的贡献；对公司提出关于与越南合作，为越南数字化转型、数字经济和数字社会建设等做出贡献的建议表示欢迎。
范明政总理建议亚马孙继续向越南实施数字化转型、应用云计算技术、创建确保网络安全解决方案提供资金援助；在亚马逊平台上为越南潜在伙伴制定培训计划和提供商品销售咨询；加强与越南企业的合作活动，帮助越南最大限度发挥潜力、优势，克服各局限以实现数字化转型和创新中个目标；推进与越南国家创新创意中心德合作，进一步推动跨境出口，在亚马逊电商平台商树立越南品牌。
Jane Sun女士高度评价越南旅游资源优势，如各处遗产、历史遗迹、自然尽管、文化和丰富多样德美食。她建议越南继续集中发展对接设施，在签证政策中为外国游客创造更便利的条件，集中旅游服务领域的人力资源培训工作。
范明政总理高度评价Trip.com对越南旅游发展的贡献，向公司领导介绍了越南吸引游客的政策。范明政总理表示希望Trip.com以其在线上旅游服务供应乃至数字平台领域的资源、威望和经验，今后将扩大对越南投资范围。
范明政总理建议公司优先向越南企业，尤其是中小型企业参加其网络提供援助，从而为越南旅游市场的发展做出贡献，同时加强创新创意，现代技术应用，提供优质旅游产品和服务，满足各项国际标准，援助越南进行旅游领域人力资源培训等。（完）