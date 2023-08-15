世界物流护照：促进全球贸易的畅通

参与世界物流护照倡议，企业可以节省货物清关、进入新市场的成本和时间。 这是在题为世界物流护照倡议——越南与阿联酋物流合作潜力会议上与会代表所做出的评价。

世界物流护照计划出自阿联酋政府的倡议，从2019年起正式启动，针对全球各家航运公司和企业。世界物流护照旨在促进全球贸易的畅通，通过创建新的贸易路线打开市场准入，并为成员提供经济效率。世界物流护照计划已将越南补充列入地区物流和贸易中心（Hub）名单，吸引了越南100多家企业参与。越南以地区中转和制造中心的战略位置将成为世界物流护照网络的重要中心。

参与该计划，越南企业在货物运输和物流服务中获得更大利益。与此同时，企业可以扩大经营活动，有效降低成本，从而提高越南进出口货物和服务的竞争力。

阿联酋是越南在中东地区最大的贸易伙伴，2022年双边贸易额达80亿美元。在拥有更多像世界物流护照一样的倡议，双边贸易额将不断增加。

目前，越南是全球外贸总额最高的20个国家之一，2022年越南货物进出口额达近7350亿美元。 越南参加了16项自贸协定，在全球50个新兴物流市场中排名第11位。 越南约有3万家物流企业，其中国际物流企业超过5000家。(完)