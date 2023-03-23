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世界气象日3·23：确保天气、气候和水资源的全球性目标

3月23日上午，越南自然资源和环境部与和平省人民委员会联合举办了响应世界水日（3·22）、世界气象日（3·23）和 2023 年“地球一小时”活动的启动仪式。该活动以线上线下相结合的方式举行，与63 个省市的自然资源和环境部门、水文气象站进行连线。
在启动仪式上，越南自然资源与环境部副部长武俊仁表示，气候变化被视为21世纪人类面临的最严峻挑战，对可持续发展构成威胁。水资源是实现可持续发展目标的最重要因素，包括 2030 年议程中的可持续发展目标。

因此，主题为“加速变革”的2023年“世界水日”；主题为“天气气候水,代代向未来” 的世界气象日与主题为“为地球留点时间”的 2023 年地球一小时活动在环境-资源-生态等角度有着密切的联系。天气、气候和水循环不分国界。

上述信息旨在强调，现在是时候改变了，以确保天气、气候和水资源、气候变化的全球性目标；呼吁全社会携手行动，彰显全社会在面对自然灾害和气候变化的影响时的作用和责任；通过改变日常生活中水资源使用、开发和管理方式来创造变化，最大限度地减少环境退化的影响。

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越南自然资源与环境部副部长武俊仁。图自越通社

武俊仁建议各部门和地方统一行动，对现有涉及自然资源、保护环境、应对气候变化的法律文本进行审定；将越南已加入的国际条约和协定的内容内化。各部委、行业、地方和企业要制定具体的方案，有效落实政府的承诺。

各部委和地方要加强水文气象相关法律的宣传；加强水资源监管，提高水源利用效率，保护水资源安全， 保障水库大坝安全运行并为经济社会发展提供服务。各部门和地方倡导绿色环保的生活方式；研究和应用储存淡水的解决方案，逐步减少地下水的开采量等。

联合国开发计划署驻越南代表拉姆拉·哈立迪(Ramla Khalidi)透露，联合国开发计划署驻越机构与越南在气候信息、水和能源管理方面的许多倡议进行了合作。

拉姆拉•哈立迪相信，在越南政府的领导下，各地政府和人民将为履行在第27次缔约方大会上做出的承诺作出重要贡献。联合国开发计划署承诺继续同越南自然资源和环境部、各部门和地方政府、媒体和发展伙伴携手推动实施必要的行动，为建设一个不让任何人掉队的繁荣国家做出贡献。
 

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