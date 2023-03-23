世界气象日3·23：确保天气、气候和水资源的全球性目标

在启动仪式上，越南自然资源与环境部副部长武俊仁表示，气候变化被视为21世纪人类面临的最严峻挑战，对可持续发展构成威胁。水资源是实现可持续发展目标的最重要因素，包括 2030 年议程中的可持续发展目标。因此，主题为“加速变革”的2023年“世界水日”；主题为“天气气候水,代代向未来” 的世界气象日与主题为“为地球留点时间”的 2023 年地球一小时活动在环境-资源-生态等角度有着密切的联系。天气、气候和水循环不分国界。上述信息旨在强调，现在是时候改变了，以确保天气、气候和水资源、气候变化的全球性目标；呼吁全社会携手行动，彰显全社会在面对自然灾害和气候变化的影响时的作用和责任；通过改变日常生活中水资源使用、开发和管理方式来创造变化，最大限度地减少环境退化的影响。武俊仁建议各部门和地方统一行动，对现有涉及自然资源、保护环境、应对气候变化的法律文本进行审定；将越南已加入的国际条约和协定的内容内化。各部委、行业、地方和企业要制定具体的方案，有效落实政府的承诺。各部委和地方要加强水文气象相关法律的宣传；加强水资源监管，提高水源利用效率，保护水资源安全， 保障水库大坝安全运行并为经济社会发展提供服务。各部门和地方倡导绿色环保的生活方式；研究和应用储存淡水的解决方案，逐步减少地下水的开采量等。联合国开发计划署驻越南代表拉姆拉·哈立迪(Ramla Khalidi)透露，联合国开发计划署驻越机构与越南在气候信息、水和能源管理方面的许多倡议进行了合作。拉姆拉•哈立迪相信，在越南政府的领导下，各地政府和人民将为履行在第27次缔约方大会上做出的承诺作出重要贡献。联合国开发计划署承诺继续同越南自然资源和环境部、各部门和地方政府、媒体和发展伙伴携手推动实施必要的行动，为建设一个不让任何人掉队的繁荣国家做出贡献。