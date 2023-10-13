世界标准日：越南开展标准化活动 促进可持续发展

10月14日，国际标准化组织的成员和一些有关标准的组织将举行世界标准日纪念活动，旨在提升全球标准化对世界经济的重要性的认识，促进标准在满足企业、工业产业、政府和世界消费者需求中的作用。

在越南，越南标准系统朝着增强与国际标准、地区标准和先进国家标准一致的方向发展。在国际一体化的背景下，标准和技术法规对国家经济社会发展日益起着重要的作用。

科技部质量衡量标准总局副局长阮黄灵表示，自首部越南标准于1962年发布至今，越南国家标准系统共有1.3万个国家标准，在东盟国家中排名第一。国家标准与国际标准一致性在60%以上。这是值得肯定的成就，有助于推动十年来经济增长达到突出成果。

有机农业、智慧城市、智慧生产、高科技农业、可再生能源、机械制造、信息安全、气候变化、水资源管理、废弃物处理、食品安全等主要和战略领域的国家标准获优先审查并在接受国际和地区标准的基础上制定。

国家技术法规系统得到加强，800个越南技术法规得到颁布，成为国家管理工作的重要工具，旨在阻止低劣产品、货物和服务对环境、健康产生影响，维护国家利益、企业和消费者的利益。

发展国家标准、国家技术法规已对提高产品、货物、服务的质量，确保安全，提高货物和服务的竞争力做出重要的贡献，日益肯定了现代、符合国际管理的管理工具的作用和地位。

科技部副部长黎春定评价说，作为国际标准化组织、国际电信联盟和国际食品标准委员会的正式成员，同时是国际电工委员会（IEC）的连接成员，越南有权利和责任积极参与国际标准制定过程，让越南产品和货物可大力走向世界。与此同时，越南需推进制定和采用国家标准和国际标准为生产经营活动的基础，维护各家企业和越南消费者的正当利益。

为了标准化活动日益满足经济社会发展的需求，由科技部牵头，同各部门配合制定到2023年标准化战略并提请政府总理审批。战略的总体目标是成为技术措施，为经济社会发展做出贡献的工具，同步和及时制定法律框架和政策系统，有效开展 标准化活动。同时推进国家标准研发与科技创新活动并行，满足市场的要求，提高越南在地区和国际组织、框架的地位。

越南力争参加ISO理事会成员，到2025年成为国际电工委员会的正式成员。（完）