世界多国政党致电祝贺越共十四大召开

越南共产党第十四次全国代表大会继续受到各国政党、合作伙伴、海外越南人及国际友人的高度关注与巨大鼓舞。各国发来的贺信、贺电充分体现了国际社会对越南革新开放40年来取得的历史性成就的高度认可，同时也表达了对大会各项战略决策的信任，相信这些决策将引领国家继续走向繁荣与幸福。

印度共产党始终关注并对越南社会主义共和国在越南共产党领导下所取得的全面成就表示钦佩。这些成就为提高越南人民的生活水平作出了重要贡献，同时进一步巩固朝着社会主义定向发展的道路。

德国共产党对越南共产党克服重重挑战、彰显领导作用、巩固并推进党建，进而继续推进社会主义建设深表钦佩；相信越南将早日实现既定目标，在建党100周年之际成为拥有现代工业的中等偏上收入国家，为发展成为社会主义定向的发达国家奠定基础。

捷克和摩拉维亚共产党高度评价第十三届中央委员会政治报告，认为这是指导各项战略任务的重要基础，旨在引领越南在社会主义建设道路上持续可持续发展，并奔向2030年和2045年的里程碑。捷克和摩拉维亚共产党领导人重视与越南共产党的传统关系，支持将捷越关系提升为战略伙伴关系，同时也对旅居捷克的10万多名越南人群体所发挥的积极作用予以认可。

巴西共产党（PCdoB）认为，大会的主题反映了越南所追求道路的英明领导和正确性。革新事业使国家能够将经济快速增长与社会公平、减贫以及不断改善人民生活条件有机结合。

智利共产党在贺电中表示，越南人民争取独立和社会主义建设的历史经验，是美洲革命人民力量取之不尽的灵感源泉。两党之间深厚的历史关系具有重要的政治和战略意义。

阿根廷共产党相信，在充满波动和深刻变革的国际背景下，越南共产党将继续在革新与发展进程中稳步前进，始终坚持人民至上，并坚定捍卫国家的独立与主权。

加拿大共产党在贺电中指出，越南共产党第十四次全国代表大会具有历史性意义，为越南在奋发图强时代中的社会主义建设事业中取得新胜利开辟了道路。这也是缅怀越南共产党创始人胡志明主席、越南各位传奇领导人以及为国家独立而牺牲的英烈们的契机。

孟加拉国共产党和挪威共产党的贺电均表示相信越共十四大将继续巩固越南共产党的领导作用，并坚信大会的各项决策将增强党的实力，以完成为民服务和社会主义建设的历史使命。

日本自由民主党（LDP）在贺信中表示，在日越“致力于世界与亚洲和平、繁荣的全面战略伙伴关系”基础上，日本自民党与越南共产党继续紧密配合，对加强符合双方利益的安全、经济、文化及民间交流等各领域合作具有重要意义。

白俄罗斯共产党高度评价越南在越南共产党领导下所取得的历史性成就。白俄罗斯共产党重视发展与越南共产党的友好关系及建设性对话，并预祝大会取得圆满成功，作出关乎国家命运的重要决策。

哈萨克斯坦“阿玛纳特”党对越南共产党在革新事业、经济社会发展、提高人民生活水平及国际地位等方面所取得的成就感到高兴；相信越共十四大将成为一个重要里程碑，有力推动国家的增长与现代化进程。

匈牙利青民盟（Fidesz）、韩国国民力量党、蒙古民主党、坦桑尼亚革命党、土耳其正义与发展党（AKP）、尼日利亚全体进步大会党也向越共十四大致电或致信。（完）