世界多元文化小姐：彰显文化之美的赛事将在河内举行

由越南人创立的 2026 年世界多元文化小姐（Miss Multicultural World 2026）大赛将首次在河内举办。这一消息由赛事主办方——潘莺传媒（Phan Oanh Media）于 1 月 31 日正式公布。

潘莺传媒创始人潘金莺表示，2026 年，潘莺传媒将在环剑湖大剧院举办两项大型选美赛事。这是越南首次主办以“文化”为核心价值轴线的专业选美比赛，旨在弘扬文化与艺术价值，推崇可持续之美，既推崇越南女性之美，也赞颂世界女性的多元魅力。

据悉，2026 年越南文化小姐总决赛将于 4 月 5 日举行；世界多元文化小姐 2026 总决赛预计于 6 月 28 日举行。

两项赛事的组委会主席兼评委会主席均由潘金莺担任。她曾荣获 2022 年国际夫人环球小姐（Mrs Grand International），也是越南首位连续两届获得该称号的佳丽。

选择首都河内这一具有象征意义的艺术空间举办赛事，体现了主办方希望将选美舞台回归核心价值的理念——在强调形体之美的同时，更注重文化深度与当代艺术精神的融合。

在越南文化小姐 2026 赛事中，组委会将参赛对象扩大至 17—33 岁、未婚女性，此前赛事主要聚焦成熟女性群体。冠军将代表越南参加 2026 年 6 月举行的世界多元文化小姐大赛；第一亚军将于 2026 年 5 月赴埃及参加国际生态小姐（Miss Eco International 2026）。

在国际层面，世界多元文化小姐大赛由潘金莺创立并拥有版权，目前已吸引来自 30 多个国家的代表报名，预计本届赛事将汇聚包括日本、美国、印度、缅甸、利比里亚、菲律宾、新加坡、尼泊尔、墨西哥、韩国、老挝、泰国、马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚等约 50 个国家和地区的选手。

越南承办该项国际赛事被视为推广国家形象、展示越南具备举办国际级选美活动能力的重要契机。

此外，潘金莺还表示，将继续维持面向成熟女性的选美赛事，如越南夫人环球小姐（Mrs Grand Vietnam）和越南夫人地球小姐（Mrs Earth Vietnam），以彰显当代女性的角色、智慧及其对社会的贡献。（完）