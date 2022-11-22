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世界和平理事会第22届代表大会：向国际友人介绍越南发展成就
2021年越南人均收入超过3700美元；贸易规模达6700亿美元；成为世界上国际贸易额最大的前20个经济体之一。宏观经济运行总体平稳，保持快速增长势头。创新创业生态体系、数字化转型、数字经济、数字社会、绿色经济、循环经济发展趋势已经形成并逐渐发展。特别是，2022年10月份，越南已成功实现在抗击新冠肺炎疫情的同时推动经济社会复苏发展的“双重”目标。
在全球经济一体化方面，越南与世界上220个国家和地区建立了经贸合作关系，全球共有超过70个国家承认越南市场经济体制。越南已参加《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）等15项自贸协定。
此外，法律体系、机制政策日臻完善，符合越南现代社会主义市场经济体制建设和融入国际社会的要求；越南绝不以牺牲社会进步和公正为代价追求单纯经济增长。
截至目前，越南已基本完成各项千年发展目标，正在积极落实到2030年各项可持续发展目标。教育继续被置于越南发展战略中的最优先地位上。卫生医疗体系不断健全，服务能力不断提升，民众保健发展步入快车轨道等。
此外，越南在性别平等、反家庭暴力、妇女保护等方面硕果累累，是最早实现促进性别平等和妇女赋权的千年发展目标国家之一，正在努力实施涵盖促进性别平等、妇女和女童赋权内容的2030年可持续发展议程等。越南开始重视资源管理、环境保护和适应气候变化，并取得初步积极成效。
关于越南外交政策，阮芳娥大使指出，越南一贯奉行独立自主、和平、多边化、多元化、积极主动且全方位融入国际社会、是国际社会的好朋友、可靠合作伙伴及负责任成员的外交政策。越南外交关系及国际合作关系不断向深度和广度拓展，党外交、国家外交和民间外交等三大支柱均取得重大成果。
关于国家未来发展方向，越南下决心打造独立、自主、经受住外部影响韧劲十足、积极主动以深层次广范围融入国际经济。总体目标为建设繁荣发展与幸福的国家，到二十一世纪中叶成为社会主义定向发达国家。
参会代表对能够在和平、稳定与发展的越南出席世界和平理事会第22届代表大会感到高兴。代表们普遍认为，这是了解、学习借鉴越南在争取民族独立斗争和当今国家建设与发展经验的良好机会。
此前，出席世界和平理事会第22届代表大会的代表前来拜谒胡志明主席陵，参观一号和平战士、越南世界和平保护委员会（现为越南和平委员会）名誉主席的胡志明主席遗迹区等。（完）