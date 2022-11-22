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世界和平理事会第二十二次代表大会在河内开幕
越南人民的正义斗争，已成为世界进步人民争取自由、民族独立、和平、正义和社会进步事业中不可分割的一部分。包括世界和平理事会及其成员组织在内的全世界热爱和平者人士已团结起来，形成了空前广泛的国际战线，为越南提供帮助和支持，进而为越南人民的胜利作出了非常重要的贡献。
陈青敏强调，世界和平正面临重大挑战。预防战争和冲突风险，维护和平，建设公平和可持续发展的世界正在成为全世界进步人类的首要任务。
为此，陈青敏呼吁努力遵守联合国宪章和国际法，特别是关于尊重独立、主权、领土完整、互不干涉内政、以符合国际法的和平措施解决争端、不使用武力或以武力相威胁、促进各国互利平等合作的基本原则。与此同时，加强致力于和平、裁军和非军事化的斗争，彻底废除核武器和其他大规模杀伤性武器等。
陈青敏同时强调：“越南党、国家和人民一直与世界热爱和平人士相伴，为世界人民共同愿望的实现作出积极且负责任的贡献。”
越南和平委员会主席汪周刘在开幕式上发表讲话时回顾了越南与世界和平理事会多年来的历史性里程碑，并强调，世界和平理事会及其成员组织在五大洲开展的活动为越南人民1975年历史性胜利作出了重大贡献，并继续陪伴和支持越南社会主义建设和祖国保卫事业。
会上，世界和平理事会主席索科罗・戈梅斯重申了世界和平理事会与越南人民在国家建设和发展事业中的团结精神。
值此机会，越南国会常务副主席陈青敏代表越南国家主席向世界和平理事会以及世界和平理事会主席索科罗・戈梅斯、理事会秘书长萨纳西斯·帕菲利斯、理事会常务秘书伊拉克利斯·察夫达里迪斯分别授予友谊勋章。
此前，22日上午，出席世界和平理事会第22次代表大会的代表前往了胡志明主席陵瞻仰胡志明主席遗容，参观了胡志明主席遗迹区，并出席了介绍越南革新事业取得的成就以及越南为世界和平所做出的积极贡献的 “相约越南”活动。11月22日晚，代表们将参加“团结之夜”活动。
世界和平理事会第22次代表大会在河内和广宁省举行，预计将于11月26日落幕。
世界和平理事会是保卫和平运动的领导机构。1950年11月22日在华沙成立。其宗旨是：要求销毁所有大规模杀伤武器，停止军备竞赛，撤销外国军事基地，铲除各种形式的殖民主义和种族歧视，尊重人类的尊严以及国家领土和主权，主张不同社会制度的国家和平共处，通过协商解决各国间的争端。（完）