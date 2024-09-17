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世界各国领导人就越南遭受今年第三号台风影响向越南领导人致电致函表示慰问
柬埔寨王国代理国家元首洪森（Samdech Techo Hun Sen）、首相洪马奈（Hun Manet）、国会主席库翁·苏达里（Huon Sudary）向越南国家和人民特别是台风袭击遇难者家属表示深切慰问，相信越南将坚持不懈渡过这一困难时期。
印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）对越南遭受的损失深感同情，重申将与越南人民团结一致，愿向越南提供支持和帮助，使灾区灾民早日渡过困难，恢复生产、稳定生活。
新西兰总理克里斯托弗·卢克森（Christopher Luxon）肯定了新西兰与越南人民之间的团结协作精神，愿支持越南开展灾后重建工作，让受灾民众早日恢复正常生活。
教皇方济各（Francis）、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Aleksandr Lukashenko）、塞舌尔总统瓦维尔·拉姆卡拉旺（Wavel Ramkalawan）就热带风暴 “摩羯”给越南造成的损失向越南领导人致电致函表示慰问。
柬埔寨、美国、新西兰、埃及、白俄罗斯、比利时、保加利亚、加拿大、捷克和塞舌尔外交部长向越南政府副总理兼外交部长裴青山致电表示慰问。
各国外交部和大使馆也在各自官方网站和社交网络上发布消息，对热带风暴“摩羯”给越南人民造成的巨大损失表示慰问。
此外，各国和诸多国际组织及时向越南提供了资金、设备、必需物资和专家等方面的支持。截至2024年9月16日，共有20个国家和国际组织承诺或计划向越南援助超过2200万美元以及诸多帮助改善越南灾区民众住宿、清洁水和环境卫生条件的设备。截至目前，旅外越南人向国内灾区灾民捐赠了190亿越盾（折合人民币542.86万元）。（完）