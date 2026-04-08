世界各国致电祝贺越南新领导人

值此越共中央总书记苏林同志当选国家主席、黎明兴同志当选政府总理、陈青敏同志当选国会主席之际，老挝、中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯、印度等各国领导人纷纷致贺电和贺信，表示热烈祝贺。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里表示祝贺，并认为，苏林当选越南国家主席体现了越南党、国家和人民对苏林同志英明领导和指导的高度信任，以及对苏林在过去所取得的巨大成就、所做出的巨大贡献和不懈奋斗的高度评价。

通伦·西苏里相信，苏林凭借自己的能力和丰富经验，将与各位越南党和国家领导人一道，继续领导和带领越南国家和人民在落实越共十四大决议和实现民富国强、民主、公平、文明目标中取得更多、更重大的新成就。

通伦·西苏里愿与苏林携手并肩，继续培育和加强两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系日益发展、有效，为两国人民带来实实在在的利益，也为维护地区和世界的和平、稳定与合作可持续发展作出贡献。

中共中央总书记、国家主席习近平祝贺苏林总书记当选国家主席。习近平强调，中越两国是具有战略意义的命运共同体。近年来，在两党两国领导人共同引领和推动下，中越关系实现跨越式发展，全面战略合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的福祉。今年以来，双方保持高层战略沟通，持续推进全方位互利合作，充分彰显“同志加兄弟”的深厚情谊。

习近平强调，面对加速演进的世界百年变局，中越双方加强团结协作符合两党两国共同利益。他同时高度重视中越两国关系发展，愿同苏林同志一道努力，共谋发展振兴，引领中越命运共同体建设持续向前迈进，不断壮大各自社会主义事业，更好造福两国人民，为地区乃至世界注入稳定性和正能量。

柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼和柬埔寨参议院主席洪森分别祝贺苏林当选越南国家主席，并强调，这证明了苏林在带领越南国家强劲发展、繁荣昌盛，在各个领域取得了巨大胜利、快速全面发展，并在地区和世界上发挥着重要作用的卓越领导能力和强大的决心。

柬埔寨领导人表示，相信在苏林的领导下，两国关系将继续得到巩固并提升到新高度，并强调，继续与苏林密切合作，以加强双边和多边关系，致力于两国人民的利益以及地区和世界的和平、稳定与繁荣目标。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京祝贺苏林总书记当选越南国家主席。普京评价，国会的决定再次证明了苏林同志崇高的政治威望，以及社会各界对越南经济社会发展路线和在国际舞台上维护国家利益的广泛支持。

普京相信，苏林担任国家主席将为加强俄越全面战略伙伴关系创造更多有利条件。

印度总理纳伦德拉·莫迪向苏林发来贺辞，表示相信在苏林的领导下，两国友谊将继续日益强劲发展，并希望密切合作，继续深化两国全面战略伙伴关系，致力于双方和区域人民的进步与繁荣。

老挝政府总理宋赛·西潘敦祝贺黎明兴当选越南政府总理，并表示，其体现了越南党、国家和人民对黎明兴带领国家继续发展和繁荣的角色、视野和治理能力的信任和信心。

宋赛·西潘敦强调，愿与黎明兴合作，推动和发扬两国关系，给两国人民带来实实在在的利益，同时也为地区与世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。

中国国务院总理李强致电祝贺黎明兴当选越南政府总理，表示愿同黎明兴总理一道努力，以两党两国最高领导人重要共识为根本遵循，加快构建互利共赢合作格局，为推进具有战略意义的中越命运共同体建设作出积极贡献。

柬埔寨政府首相洪玛奈祝贺黎明兴当选越南政府总理，并相信，在黎明兴充满活力和远见的领导以及越南共产党的引领下，越南将继续在经济社会发展中取得许多重要成就，不断提升在地区和世界上的作用和地位。

洪玛奈期待，早日与黎明兴会面，就推动双边合作的措施以及加强在东盟和其他多边机制框架内的协调进行交流，致力于两国人民的共同利益。

在贺辞中，古巴国会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯祝贺陈青敏继续连任第十六届国会主席，并相信，在陈青敏的领导下，双方将继续加强两国国会之间的悠久关系。

值此机会，老挝人民革命党中央书记处书记、国家副主席万通·西潘敦已发来贺电，祝贺越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春再次当选越南国家副主席。（完）