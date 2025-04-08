世界卫生组织驻越代表处呼吁采取更强有力行动保障母婴生命安全

值此2025年世界卫生日之际，世界卫生组织（WHO）呼吁采取行动，确保每位母亲和新生儿都能获得应有的照护。

最新数据显示，越南孕产妇死亡率已显著下降，从2000年的每10万活产88例死亡，降至2023年的48例。

如今越南新生儿在生命最初四周的存活率达到历史最高水平。2000年每1000例活产中有15例死亡；到2023年，该比率下降三分之一，降至10例。

今年世界卫生日的主题是"健康起点，希望未来"。世卫组织驻越代表安吉拉·普拉特表示，"越南在保护社会最年幼成员和母亲生命方面取得了令人瞩目的进展。"

"这些进步得益于更完善的医疗体系，尤其是基层医疗、疫苗接种工作的推进以及营养、安全饮用水和卫生条件的改善。这一成就源于政府的强有力领导、卫生部的指导、各级医务人员的全情投入、各部门的紧密协作以及合作伙伴的支持，"她强调，"世卫组织很荣幸能参与这些努力。"

近年来，在政府领导下，世卫组织已协助越南制定实施国家母婴儿童健康政策与技术指南；开展护理质量评估并提供持续改进策略建议；推广新生儿早期基本保健——这套经济高效的基础干预措施能有效挽救新生儿生命。

当前城乡孕产妇和儿童死亡率仍存在显著差异，偏远困难地区居民难以获得优质孕产服务。越南死亡率仍高于世卫组织西太平洋区域平均水平（每10万活产35例死亡）。

为缩短差距，越南需要加大投资力度，提升偏远困难地区优质母婴服务可及性；通过医务人员技能培训和建立质量监督机制提升护理质量；确保清洁的饮用水和卫生设施的可及性；利用数字医疗信息系统等技术手段提升护理效率，为循证决策提供数据支持。（完）