世卫组织对越南禁止投资经营电子烟和加热烟草表示欢迎

越南国会11日通过了《投资法（修正案）》，其中将电子烟和加热烟草纳入禁止投资经营的产业目录。世界卫生组织（WHO）对越南国会在此问题上展现出的坚定立场表示欢迎。

世卫组织代表认为，越南国会将电子烟和加热烟草列入禁止投资经营的产品目录，是保护公众健康的重要举措。

此前，2024年11月，越南国会颁布了第173/2024/QH15号决议，禁止生产、经营、进口、运输、储存和使用此类产品，这是公共卫生领域的一个重要里程碑，受到国际社会的高度评价。

世卫组织驻越南代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）指出，世卫组织对越南国会这一坚决举措深感欣慰。这是确保国会第173号决议有效实施的关键因素。

世卫组织强调，若《投资法》或相关法律中存在任何豁免、例外或漏洞，都可能导致意外后果，并严重削弱禁止此类产品的公共卫生效益。

普拉特表示："电子烟和加热烟草是不安全且危害健康的产品。通过将这些产品纳入禁止投资经营产业目录，国会明确宣示越南不会以牺牲健康——这一社会进步与经济发展的核心要素——来换取短期增长。"

世卫组织表示，将继续支持越南政府有效落实并严格执行禁令，为保护年轻一代免受电子烟和加热烟草的危害作出贡献。（完）